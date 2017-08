Richard Bennett z VMware: Data jsou ropou moderního světa

Svět IT je plný moderních trendů jako Internet věcí, či Průmysl 4.0. Přináší tyto novinky pro váš obor ohrožení, nebo naopak potenciál nového byznysu?

Vezměme si jako příklad výrobní sektor. Jedním z hlavních trendů je to, že největší výrobci na světě přecházejí k inteligentním operacím, právě i na základě těchto nových trendů. Manažeři chtějí lépe znát proces výroby, vlastně chtějí lépe znát celou firmu. Již nyní je za tím vším schováno nějaké cloudové úložiště a určitý stupeň virtualizace. Přispívá to k plynulosti výrobního procesu, kupříkladu bylo zjištěno, že z hlediska výroby je pětkrát rychlejší předvídat problém a včas jej řešit, tedy něco opravit, než čekat, až se něco stane a řešit problém reaktivně. V době, kdy prakticky všechno má svou IP adresu, je internet věcí zajímavým aspektem, který by bez cloudů nefungoval. No a nyní, když mají uživatelé přístup k obrovskému množství dat, potřebují přesouvat pracovní zátěž, měnit objem a optimalizovat fungování firmy. Proto každý manažer potřebuje firemní data pro prediktivní analýzu, aby mohl pomoci reálnému byznysu.

Jak konkrétně?

Podívejme se třeba na maloobchod. Je důležité, aby lidé z IT porozuměli požadavkům obchodu, protože loajalita zákazníků je jen jakýsi mýtus. Je zřejmé, že když vám mohu prodat něco stejné kvality levněji a rychleji, koupíte to. Třeba Amazon vám dnes v mnoha částech světa doručí mléko za hodinu a levněji než lokální supermarket. A to je možné jen díky kompletní digitální formě chodu celé firmy. Ne jen na základě samotného IT, ale komplexně moderního chování firmy, na základě porozumění spotřebitele.

Týká se tato změna i jiných odvětví, než je maloobchod?

Týká se to všech a všeho. Je potřeba přemýšlet o tom, jaké jsou v každém oboru nové výzvy. Třeba v bankovnictví je to samozřejmě zabezpečení. Lidé dnes běžně zadávají bankovní operace přes aplikaci v telefonu. Jako banka ale potřebuji zajistit nejen, aby byl zákazník připojen, ale především bezpečnost dat. Data jsou v podstatě novou ropou, novým bohatstvím dnešního světa. Pro klienta jsou nejcennějším tajemstvím, takže jejich udržení v bezpečí prvořadým úkolem IT každé finanční instituce.

Žijete ve Velké Británii, máte představu, jak si v tomto ohledu stojí Česká republika v porovnáním vyspělejší části Evropy?

V České republice jsem v minulých letech strávil poměrně hodně času, takže směle mohu říci, že se od zbytku Evropy z pohledu výzev v IT oblasti opravdu neliší. Trendy, které zde vidíme, jsou stejné jako jinde. Svět se v posledních letech mění rychleji než kdykoli předtím a za dalších pět let uvidíme desetkrát více inovací, než za poslední dobu. Jen kvůli rychlosti technologií a lidským očekáváním.

Jaké výzvy tedy váš obor, vizualizace, v příštích letech čekají?

Výzvou je sama vizualizace a její vývoj. Znovu uvedu příklad: my všichni ve VMware jsme byli lidé, kteří prodávali ananas. Ale co dělat, když teď prodává ananas skoro každý. Proto rozvíjíme technologii dále, jak kdybychom z ananasu začali dělat ovocný salát. Je zajímavější, mnohem chutnější a ve finále pro zákazníka i pohodlnější. Takže když mluvím o ovocném „technologickém“ salátu, ve skutečnosti mluvím o tom, že máme rozsáhlý soubor různých a kvalitních technologií, které lze společně propojit s cílem podpořit obchodní prospěch. Klasická virtualizace podnikové procesy zrychlovala a usnadňovala, ale nyní jsme ve světě, kde všichni mluví o digitální transformaci. A v ten moment je důležité uvědomit si, že pokud nezačínáte debatu o zákaznickém řešení se samotným uživatelem, pak jakákoli technologie nebude fungovat.

Přibližně rok a půl je VMware skupiny Dell. V čem vám to pomohlo a kde ublížilo?

Jedna ze zajímavých částí naší úzké spolupráce ve skupině, konkrétně se společnostmi Dell a EMC, spočívá v tom, že nyní máme přístup k opravdu zajímavým subjektům a také k zákazníkům.