Renault bude v Číně vyrábět užitkové vozy. Koupil podíl v automobilce Brilliance

Renault koupí 49procentní podíl ve firmě Shenyang Brilliance JinBei (SBJ), která se tak stane společným podnikem mezi Brillance China a Renaultem. Renault za podíl zaplatí jeden jüan a do podniku investuje 1,5 miliardy jüanů (5,1 miliardy korun).

„Jako přední globální automobilová společnost vstupuje skupina Renault na slibný a vysoce potenciální čínský trh lehkých užitkových vozidel, který si ročně připíše na účet více než tři miliony aut,“ řekl generální ředitel Renaultu Carlos Ghosn. Dodal, že Renault se chce na čínském trhu lehkých užitkových vozidel stát předním hráčem. Automobilka je lídrem na tomto trhu v Evropě, loni její podíl na evropském trhu lehkých užitkových vozidel činil 16 procent.

Renault oznámil dohodu i na twitteru

Groupe Renault & Brilliance China Automotive sign an agreement for cooperation in the Chinese LCV market➡️Read more: https://t.co/d1xwgFcly4