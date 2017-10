Řecko potřebuje ještě 20 let pomoc, tvrdí Rakušan, který vozí chudým jídlo

Turisté v přístavu Pireus s kufry na kolečkách a batohy míří na lodě a trajekty, které je zavezou na ostrovy Paros, Naxos, Santorini, Krétu, kde si mohou ještě užít pozdní letní dovolenou. Jen pár desítek metrů od této zdánlivé idyly Erwin Schrümpf ze své dodávky vykládá léky, kojeneckou výživu, pleny, obvazový materiál.

„Na první pohled zde pulsuje život, ale je to jen fasáda,“ tvrdí Rakušan, který do Athén vozí už pět let jídlo a léky pro chudé. V roce 2012 založil spolek Pomoc Řecku (Griechenlandhilfe).

V malém parčíku v přístavu žije asi dvanáct lidí bez domova, další si chodí pro jídlo. Teplé jídlo zde vaří i dvaadvacetiletý student Myrto. „Začali jsem před dvěma lety, abychom poskytli jídlo uprchlíkům, kteří zde uvízli,“ vysvětlil německému týdeníku Zeit student.

Uprchlíci už tu nejsou (žijí ve stanech spravovaných státem), ale potřeba pomáhat zůstala. „Bezdomovců tu je stále více a bude jich přibývat,“ míní Schrümpf. Podle něj má teplé jídlo mnoho chudých lidí jen jednou týdně. Jedním z nich je jednašedesátiletý námořník Makis, přes třicet let sloužil na moři. V roce 2013 rejdařství, pro které pracoval, zkrachovalo. Od té doby je nezaměstnaný. Po dvou letech přišel i o byt. Míra nezaměstnanosti v Řecku zůstává přes 21 procent a je na dvojnásobné úrovni, než je průměr zemí EU.

Míra nezaměstnanosti v Řecku za posledních deset let:



source: tradingeconomics.com

Nyní žije v parku jen s batohem, kam se mu vejde veškerý jeho majetek. Čeká ještě čtyři roky, než dostane důchod. Odhaduje jej na 400 eur (10 350 korun). „Doufejme dost na to, abych měl na střechu nad hlavou.“

Řecku sice pomalu začíná růst HDP, ve druhém čtvrtletí to bylo meziročně o 0,8 procenta více, ale ani zdaleka se neblíží v absolutních číslech k předkrizovým hodnotám. V roce 2008 byla hodnota řecké ekonomiky podle Světové banky 354,5 miliardy dolarů, v roce 2016 194,6 miliardy.

Vývoj řeckého HDP v mld. USD:



source: tradingeconomics.com

Od roku 2009 zkrachovalo na 150 tisíc malých a středních firem. Nezaměstnaní dostávají finanční podporu maximálně rok, často končí v chudobě a bez domova. I přes to, že Řecko dostalo od roku 2010 finanční injekce ve výši 250 miliard eur (6,5 bilionu korun), ekonomická situace se pro obyčejné lidi moc nelepší. Většina miliard putovala na refinancování státního dluhu a pomoc řeckým bankám.

Řecko stabilizovalo veřejné finance:

Dvě třetiny Řeků odhadují, že se jejich finanční situace v příštích 12 měsících zhorší. „Lidé jsou vyčerpaní a bezradní,“ míní Schrümpf. Ročně vozí do země 100 tun zboží humanitární pomoci. „Nouze se nezmenšuje, je stále větší,“ tvrdí rodák ze Salcburku.

V Řecku tiká časovaná bomba sociálních nepokojů. Mnoho lidí, kteří ztratili práci, budou mít také nižší důchody, tvrdí žena z lékárny, jež rozdává léky chudým. Tam je dováží i rakouský spolek. „Krize způsobila, že mnoho zdravých lidí je nyní nemocných,“ říká Elena, jedna z pracovnic lékárny.

Řekové trpí depresemi, vysokým tlakem, žaludečními vředy. Mnoho rodin žije z důchodů rodičů a prarodičů, tvrdí Elena. V chudobě žije podle agentury Dianeosis 1,5 milionu Řeků, což je téměř 14 procent celkového obyvatelstva.

Současně se zhoršila dostupnost zdravotní péče. Úsporná opatření postihla i zdravotnictví, výdaje jsou oproti roku 2009 o třetinu nižší. V nemocnicích chybí i základní vybavení jako jsou stříkačky, gumové rukavice, dezinfekční prostředky.

Jídlo rozdává i řecká ortodoxní církev. Podle otce Antoniose evropská politika v Řecku selhala. „Taková chudoba, jako je v Řecku, by neměla být nikde v Evropě,“ postěžoval si. Schrümpf tvrdí, že Řecko bude potřebovat minimálně dalších dvacet let pomoc. Proto i on chce ve své činnosti i dále pokračovat.

