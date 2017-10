Pryč od hříšných fosilních paliv. Katolíci startují klimatickou akci

Čtyřicet katolických organizací z mnoha zemí včetně Austrálie, Jihoafrické republiky, Spojených států a Británie se připojilo k iniciativě, jež má i ostatní přesvědčit o odklonu od fosilních paliv. Hnutí Global Catholic Climate Movement chce odklonem od investic do „špinavých“ energií motivovat k přechodu k obnovitelným zdrojům.

„Společný odklon od investic do fosilních paliv je založen na sdílených hodnotách ochrany životního prostředí a finanční moudrosti přípravy k uhlíkově neutrální ekonomice,“ stojí v prohlášení hnutí. Jakou výši mají investice zúčastněných organizací na aktivech ve firmách spojených s fosilními palivy však neuvedlo.

Agentura Reuters některé z římskokatolických organizací kontaktovala, většinou neměly v těžebním byznysu investováno vůbec nebo jen v řádu procent. Chtějí zejména působit na ostatní fondy, aby se investic do uhlíkových paliv vzdaly.

K iniciativě se přidaly i katolické organizace v italském městě Assisi, kde se narodil světec František, velký duchovní vzor současného papeže Františka.

„Mnoho lidí tvrdí, že město Assisi je v horách. Všichni lidé mohou vidět volbu, politickou a environmentální, kterou si Assisi vybralo,“ tvrdí starostka města Stefania Proietti. Samo město už investuje do čistých energií, jako jsou solární panely a elektromobily.

Františkánský klášter Sacro Convento se také připojil k zelené iniciativě tím, že hrobku světce osadil úspornými žárovkami. Požaduje také ukončení éry fosilních paliv ve světě.

Papež František uctívá sv. Františka z Assisi pro jeho chudobu a lásku k přírodě, proto také ve své encyklice v roce 2015 vyzval k rozhodným krokům proti globálnímu oteplování a záchraně planety.

Ve čtyřicítce významných katolických organizací Global Catholic Climate Movement je například arcibiskupství Kapského města, německá banka Bank für Kirche und Caritas, belgická Oikocredit Belgium, anglická Newman University a americká U.S. Center for Action and Contemplation.

Anglikánská církev má výnosy 17 procent Příkladem, jak úspěšně investovat, je anglikánská církev. Její investice měly vpravdě „božské“ výnosy za rok 2016, 17 procent z hodnoty jejího portfolia ve výši 7,9 miliardy liber (228 miliard korun). To jí mohou závidět mnohé komerční investiční fondy. Dařilo se zejména investicím do akcií globálních firem. Výnosy přinášejí také lesy a investice do nemovitostí.

Katolická církev má celosvětově 1,2 miliardy členů, proto její morální apel může mít velký vliv na rozhodování ostatních investorů. „Skupiny s morální autoritou a náboženské organizace jsou dobrým příkladem. Budou mít pravděpodobně velký dopad, pokud jde o zvyšující se ´stigmatizaci´ investic do fosilních paliv,“ míní Ben Caldecott, ředitel udržitelného finančního programu na Oxfordské univerzitě.

I po roce 2040 budou podle Mezinárodní energetické agentury zajišťovat fosilní paliva nadpoloviční poptávku po energiích, i přes rostoucí popularitu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Oznámení katolických organizací ocenila Christiana Figueres, která v době uzavření pařížské dohody o klimatu vedla klimatický panel v OSN.

Týdeník The Economist nedávno upozornil na to, že se Vatikán více angažuje v investicích, které mají mít kromě zisku i morální a sociální dopad. Vznikl speciální fond Oblate International Pastoral Investment Trust, jenž spravuje peníze dvou stovek katolických organizací z 55 zemí.

Ve Spojených státech funguje fond Catholic Impact Inveting Collaborative, jež spravuje aktiva v hodnotě 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun).

Do čeho investuje katolická církev v ČR? Za rok 2015 katolická církev investovala 1,2 miliardy korun. Hlavně do akcií, kam šlo 798 milionů korun. Následuje lesnictví a nemovitosti s částkou 434 milionů korun. Roční výnos podle České biskupské konference činil 4 procenta. Od roku 2030 by měla hospodařit bez příspěvku státu. Zdroj: ČBK

