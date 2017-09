Průzkum: firmy navzdory nízké nezaměstnanosti ignorují zájemce o práci

Na svůj životopis nedostane odpověď 68 procent těch, kteří o některou z volných pozic projevili zájem. Odpověď přitom kandidáti očekávají do týdne (50 procent), maximálně do dvou týdnů (40 procent). Pokud personalisté odpoví po delší době, část zájemců to vnímá, jako by neodpověděli vůbec. „Odpovědět je nejen formální povinnost, ale i prostá slušnost, která by měla provázet jakoukoli komunikaci mezi lidmi,“ komentoval dnes na tiskové konferenci výsledky průzkumu expert na etiketu Ladislav Špaček.

Pokud personalista na zaslaný životopis nereaguje, poškozuje přitom pověst celé firmy. Na 93 procent z ignorovaných kandidátů vnímá firmu celkově hůře, 91 procent dokonce tak, že ve firmu ztratí důvěru. A 86 procent lidí svou negativní zkušenost sdílí se známými. Personalisté, stejně tak jako ostatní zaměstnanci firmy, jsou nedílnou součástí prezentace společnosti, upozornila konzultantka Eliška Vyhnánková. V době, kdy lze jakýkoliv dojem či zkušenost sdílet desítkám či stovkám přátel jedním příspěvkem na sociálních sítích, má pozitivní i negativní zkušenost daleko větší dopad než dřív, dodala.

V sázce je dobrá pověst firmy

Zklamání z průběhu výběrového řízení se navíc přenáší i do dalšího chování lidí na trhu práce. Pokud kandidáti nedostanou odpověď na svůj zaslaný životopis, v 52 procentech případů to snižuje chuť do dalšího hledání práce a 16 procent lidí odpovídání na další nabídky úplně vzdá. Pozdní odpovědi velmi komplikují život 39 procentům kandidátů, kteří nereagují na další inzeráty, protože čekají na odpověď na již zaslané životopisy.

Nejčastější příčinou nereagování personalistů je nedostatek času, který se projevuje v polovině případů. Na 43 procent personalistů odpovídá pozdě proto, že čeká na rozhodnutí ve firmě. Necelé třetině je trapná délka celého procesu a v téměř stejném množství případů uvádějí zdánlivě paradoxně personalisté jako hlavní důvod velké množství kandidátů na otevřené pozice. Zpětná vazba se přitom zaměstnavatelům vyplácí. Firmám, o kterých je známo, že na zaslané životopisy reagují, totiž o pětinu naroste i počet reakcí na inzerát.