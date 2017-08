Provident v potížích. Přišel o ředitele, akcie se propadly o 75 procent

Na českém trhu působí společnost Provident Financial, která byla součástí PFG, než byla s některými ostatními součástmi z této skupiny vyčleněna do samostatného podniku. „Přestože britská společnost PFG používá ve Velké Británii obchodní jméno Provident, nemá žádný vztah ke společnosti Provident Financial působící v České republice,“ řekl mluvčí firmy Ondřej Holoubek. Česká společnost Provident Financial je součástí britské skupiny International Personal Finance Group (IPF). Ta byla původně divizí PFG, ale v roce 2007 se obě firmy oddělily a každá z nich podle Holoubka působí dlouhodobě jako nezávislý subjekt.

Provident Financial se zaměřuje na poskytování půjček méně bonitním klientům, kteří nesplňují kritéria standardních bank. Podnik se snaží restrukturalizovat právě sekci drobných půjček, v níž si místo najatých agentů buduje vlastní personální základnu. V červnu signalizovala, že by tyto změny mohly mít negativní dopad na zisk a dnes oznámila, že tempo reorganizace je příliš pomalé a nenaplňuje očekávání.

Vývoj akcií Provident Financial:

Zdroj: IEconomics.com

Dosavadního ředitele Crooka nahradí členka představenstva Manjit Wolstenholmeová. „Přiměřenou odpovědí je ochrana kapitálové základny firmy tím, že zrušíme pololetní dividendu a velmi pravděpodobně také dividendu celoroční,“ prohlásila Wolstenholmeová.

Providentu se zatím nepodařilo najmout dostatek lidí, což mimo jiné znamená, že zaostává ve výběrech dlužných částech. Zatímco loni se jí dařilo vymáhat 90 procent částek, nyní je to 57 procent. Proto očekává tak vysokou ztrátu.

„U poskytovatele rizikových půjček je to katastrofální propad ceny akcií. Je to, jako kdyby posledních deset let nebylo,“ řekl podle agentury AP analytik Neil Wilson ze společnosti ETX Capital. Akcie PFG později část ztrát smazaly a po 15:00 SELČ se prodávaly za zhruba 5,60 libry se ztrátou 67 procent. Akcie IPF naopak 1,7 procenta přidávaly a pohybovaly se kolem 1,97 libry za kus.

