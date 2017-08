Připojení k digitálnímu obchodu. Supraphon chce vlastní streamingovou službu

Supraphon nabízí ke stažení hudbu v MP3 i bezztrátovém formátu FLAC ve vlastní online prodejně Supraphonline, kterou vytvořila v roce 2011. Od loňského roku se na webu Supraphonline nacházejí také nahrávky ve vysokém rozlišení Hi-Res a zároveň se rozšířila nabídka o možnost objednání fyzických nosičů prostřednictvím e-shopu. „Díky digitálnímu obchodu mají zákazníci možnost nahlédnout do našeho archivu a vedle prodeje plánujeme přidat i streamingovou část,“ uvedla Milerová.

Zároveň ale společnost nezapomíná na minulost. Před dvěma lety na pražském Jungmannově náměstí otevřela kamenný obchod Supraphon Musicpoint pro prodej fyzických nosičů všech významných tuzemských i zahraničních vydavatelů. „Supraphon bude firmou, která vyrobí v naší zemi poslední fyzický hudební nosič,“ řekla ředitelka Supraphonu.

Hudební společnost Ultraphon zaregistrovala značku Supraphon v roce 1932 jako název elektrického gramofonu. Později tak začala označovat gramofonové desky určené na export. Slavné logo lva s lyrou stvořil grafik Václav Zajíček až v roce 1949. Milerová cítí povinnost firmu dál kultivovat a rozšiřovat. „Funguje tady určitý génius loci, vždyť sídlíme celých 85 let ve stejném baráku. Musíme sledovat moderní trendy, ale netočíme se zády k minulosti,“ podotkla.

Současná produkce Supraphonu stojí na třech žánrových pilířích - popové a rockové hudbě, klasické hudbě a mluveném slovu. V popu a rocku pracují s archivem, ale podepisují spolupráci i s novými umělci jako jsou Tata Bojs, Divokej Bill, Aneta Langerová nebo raperka Sharkass. V oblasti klasické hudby vydávají až 20 titulů ročně, z nichž 70 procent tvoří nové nahrávky. V nahrávkách s mluveným slovem má velký význam archiv. Například jedním z komerčně nejúspěšnějších umělců i v digitálním světě je Jan Werich.

Ještě do konce roku vydá Supraphon na fyzických nosičích i digitálně několik nových nahrávek. V popu se podle Milerové veřejnost může těšit na vánoční alba Lucie Bílé a Radůzy a z reediční řady u příležitosti zakončení kariéry Marty Kubišové na její nejslavnější album Songy a balady. Z oblasti klasické hudby to bude pak Pavel Haas Quartet, který chystá Dvořákovy kvintety. „V mluveném slově se můžeme těšit na audiopodobu knihy Michaela Žantovského Havel, jejíž úvod namluvil sám autor a poté uslyšíme hlasy Jana Vondráčka a Zuzany Stivínové,“ informovala Milerová.

Supraphon se po roce 1989 z téměř monopolního státního podniku stal soukromou společností vlastněnou dvojicí podnikatelů Zdeněk Kozák a Miloš Petana Tržby firmy se v roce 2015 snížily o dva miliony na 106 milionů korun. Ještě v roce 2010 to bylo 156 milionů korun. Zisk za sledované období naopak narostl z osmi na deset milionů korun. Meziročně narostly digitální prodeje, naopak fyzické prodeje klesly. Na vydavatelském hudebním trhu je nyní Supraphon podle hospodářských výsledků čtvrtou firmou za zahraničními společnostmi Universal Music, Warner Music a Sony Music.

Vydavatelství nedávno získalo titul Superbrands, který představuje uznání a ocenění jeho postavení na českém trhu. „Ocenění je výsledkem shody okolností, není to soutěž, kam se můžete přihlásit. Ani jsme nevěděli, že nás posuzují, o to více jsme překvapeni. Je to milý dárek k našemu výročí,“ konstatovala Milerová.

