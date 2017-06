Přichází zlatý věk zákazníků: jednoduchost, pohodlí a vzrušení

„Příští desetiletí bude zlatou érou pro spotřebitele. Budou svědky technologických inovací, získají nové nákupní zážitky a zkušenosti. Prodejci poskytnou spotřebitelům jednoduchost, pohodlí nebo vzrušení, po kterém touží,“ prohlásil Chris Donnelly, generální ředitel společnosti Accenture Strategy. Podle nové zprávy této firmy by maloobchodníci a výrobci spotřebního zboží mohli během příštího desetiletí urychlením digitální transformace uspořit sobě i zákazníkům 2,95 bilionu dolarů.

Úspora peněz i času

„Z částky 2,95 bilionu, která byla ve zprávě identifikována, budou mít nejvíce zisku spotřebitelé – něco přes dva biliony – prostřednictvím úspor nákladů a času. Úspěšnost maloobchodních prodejců a výrobců spotřebního zboží v získání podílu z této hodnoty bude záviset na jejich schopnosti důkladně pochopit spotřebitele, osvojit si zlomové technologie a převzít inovativní obchodní modely,“ míní Donnelly.

Jak vyplývá z analýzy, v dnešní době by 37 procent amerických spotřebitelů dovolilo společnostem shromažďovat jejich osobní údaje prostřednictvím inteligentních zařízení výměnou za lepší zážitky nebo finanční odměnu.

Dalších 37 procent by si předplatilo službu, která by v jejich prospěch neustále hledala nejlepší cenové nabídky a aktivně by jim doporučovala, ke které společnosti přejít a kdy.

Více než čtvrtina amerických spotřebitelů by využívala digitální služby založené na čidlu, které umí preventivně řešit jejich potřeby bez lidského zásahu.

Dalších 24 procent by zvolilo předplatné značek, které budou analyzovat jejich nákupní historii, aby vybraly produkty speciálně pro ně a automaticky je rovnou i objednají.

Spotřebitel partnerem

„Aby se v příštím desetiletí dařilo, budou firmy muset důrazně usilovat o inovace a být ochotny provádět zásadní změny. Uspějí ty, které upřednostní přijetí partnerského přístupu, aby zákazníkům mohly nabízet nové hodnoty a služby. Bude to vyžadovat pokročilé analýzy dat pro hlubší porozumění zákazníkům,“ předpovídá Donnelly.

Názory spotřebitelů byly převzaty ze studie Global Consumer Pulse Research realizované v loňském roce na vzorku více než 25 tisíc spotřebitelů ve 33 zemích.

