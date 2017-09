Přezbrojení pozemních sil si má vyžádat 117 miliard

„Materiál jde v pondělí na vládu a předpokládám, že ho vláda schválí. Bude to snad poprvé, kdy bude jasný, ucelený investiční program pro armádu, který bude zároveň podložen nějakými finančními prostředky. Není to něco vycucaného z prstu, ale reflektuje to tu ambici dospět ke dvěma procentům HDP,“ řekl ministr. Uvedl, že schválený už je i koncepční materiál týkající se vzdušných sil v řádu 30 miliard korun.

Armáda bude obměňovat mimo jiné dosluhující bojová vozidla pěchoty BVP-2 sovětské výroby. Chce nakoupit nejméně 210 nových vozidel, ministerstvo obrany je chce vybrat v soutěži. Projekt má hodnotu zhruba 50 miliard korun. Stropnický to dnes označil za zakázku století.

Armáda v létě prověřovala ve vojenském prostoru Libavá vozidla, která by současná bévépéčka v její výzbroji mohla nahradit. Hned tři z nich - Pumu, Lynx a Ascod - si návštěvníci letošních Dnů NATO mohou prohlédnout.

„U bévépéček musíme vědět, nebo můj nástupce, v prvním pololetí příštího roku, ale rozhodnuto tam není,“ řekl Stropnický. Zakázka podle něj nemá v rámci vyzbrojování armády precedent, a tak o ní nemůže rozhodnout současná dosluhující vláda. Proces ale běží dál podle harmonogramu a patřičným způsobem, uvedl ministr.

„Armáda to viděla, jsou to výrobky, které existují, není to něco na rýsovacím prkně,“ řekl. Byl by rád, aby ČR nekupovala nějaké unikáty, ale věci, které používají alianční partneři. Pokud by nešlo o tuzemskou výrobu, prosazoval by nákup věcí ověřených v nějaké aktivní akci. „Aby se nevytvářely takové ty unikátní věci, třeba jak se v minulosti stávalo,“ řekl Stropnický.

Své nové bojové vozidlo pěchoty Puma v Mošnově předvádějí německé pozemní síly. Vozidlo bylo vyvinuto i na základě požadavků německé armády. „Vůz zajišťuje posádce nejvyšší ochranu dle standardů NATO. Ochranné systémy zahrnují odolnost proti protitankovým minám, ochranu proti střelám typu RPG v rozsahu 360 stupňů, stejně jako vlastní inteligentní systém chránící vozidlo před řízenými protitankovými střelami,“ uvedl za společnost PSM, která pumy dodává, projektový manažer Milan Váňa.

Z Německa pochází také druhý z obrněnců, vůz Lynx, který může v různých konfiguracích sloužit i jako velitelské, průzkumné, ambulantní či opravárenské vozidlo. Vozidlo Ascod vyrábí americká firma General Dynamic. Návštěvníci Dnů NATO ho mohli vidět už loni, letos je ale poprvé ke zhlédnutí s bezosádkovou zbraňovou stanicí Samson Mk II od společnosti Rafael.

Na Libavé armáda testovala i vozidlo CV90. Na jeho výrobě se bude podílet česká společnost Meopta, jež produkuje optické součásti. Její zástupci dnes v Mošnově podepsali memorandum s firmou Saab týkající se partnerství při výrobě systému kontroly palby pro toto vozidlo. Vozidlo vyrábí švédská společnost BAE Systems Hägglunds a ve výzbroji ho mají Dánsko, Estonsko, Finsko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Švýcarsko.

