Pozitivní data o infarktu: léčba je úspěšnější a levnější

Infarkt už by neměl být pro Čechy strašák. Vyplývá to ze statistiky Všeobecné zdravotní pojišťovny, kterou zveřejnila při příležitosti Světového dne srdce, který připadá na 29. září. Za posledních sedm let dramaticky ubylo lidí, kteří v nemocnicích zemřeli s akutním infarktem myokardu, pojišťovna přitom současně platí za jednoho pacienta s infarktem čím dál méně peněz.