Poštovních podnikatelů rychle přibývá. Průměrný Partner si vydělá 16 tisíc

„Vycházíme z platné legislativy, která nám ukládá povinnost provozovat minimálně 3200 provozoven. Přesně tolik svých vlastních poboček nyní máme. Žádné pobočky tedy rušeny nejsou, jedná se pouze o převod pobočky, kterou provozuje Česká pošta, na poštu Partner,“ říká pro web Euro.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Smlouvu v rámci projektu Partner mohou s poštou uzavírat obce, soukromí podnikatelé nebo spotřební družstva.

„Letos jsme zatím převedli na pošty Partner celkem 145 poboček. Aktuálně provozujeme 384 pošt Partner, do konce roku určitě přesáhneme počet 400,“ pokračuje mluvčí.

Výše odměny pro Partnery se skládá z fixní částky a z variabilní, která se odvíjí od počtu uskutečněných transakcí na konkrétní poště.

„Minimální odměnu pro pošty Partner jsme nastavili na 10 tisíc korun, průměrně si každý provozovatel přijde na 16 tisíc korun měsíčně,“ upřesňuje Vitík.

Fakta a představy o poštovních pobočkách Partner Z doposud otevřených pošt Partner jich 54 % provozují obce a 46 % podnikatelé, obvykle OSVČ. Každý desátý živnostník v obcích o podnikání v poštovních službách projevil zájem, dalších 8 % o tom uvažuje. Třetina podnikatelů požaduje minimální garantovaný příjem z provozování pošty Partner alespoň 10 tisíc korun, dalších 11 % by si představovalo rozpětí minimální odměny 11 tisíc až 20 tisíc. Skupina 13 % podnikatelů považuje za minimum více než 20 tisíc korun, v tomto případě se jedná zejména o firmy, které již v současnosti zaměstnávají pět a více pracovníků. Polovina lidí by provoz pošty Partner uvítala, čtvrtina obyvatel se vyjádřila neutrálně. Jen 6 % lidí by raději šlo (dojíždělo) na tradiční poštovní pobočku. 45 % obyvatel venkova považuje za nejvhodnější typ provozovny pošty Partner místní obecní úřad, 38 % si přeje, aby byla spojena s místním koloniálem.

Pramen: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR; agentura Ipsos

Česká pošta už má i jasnou představu, jak by měla její síť vypadat v roce 2025. „Maximalistický plán hovoří až o počtu 2500 pošt Partner, zbylých 700 poboček by zůstalo páteřní sítí pošty,“ říká její mluvčí. Zůstal by tak v Česku zákonem stanovený počet 3200 poštovních poboček.

V rámečku uvedená fakta vyplývají z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). Šetření agentury Ipsos mapovalo v srpnu 2017 postoje lidí a podnikatelů z obcí s 250 až 5000 obyvateli, celkový počet respondentů byl 560.

„Zájem o poštovní podnikání roste rychleji, než jsme čekali. Naším cílem je podchytit tento trend a provázat při té příležitosti podnikatelské poštovní provozovny s malým obchodem. Pro koloniál je to jedna z šancí, jak se ve spojení s poštovní službou uživit, a pro obyvatele malých obcí je to příležitost, jak zachovat základní obslužnost. Takovýto koncept spojení sociální služby a malého podnikání má smysl podporovat, navíc podobný model funguje úspěšně v řadě jiných zemí,“ okomentoval čísla z výzkumu Karel Havlíček, předseda AMSP ČR.

Jako úspěšný vzor pro fungování projektu Partner Havlíček uvedl například sousední Rakousko či Německo.

Asociace: Je to přivýdělek navíc

Není přece jen průměrný výdělek 16 tisíc měsíčně za provozování služeb Partner pro podnikatele málo? „Není. Je třeba si uvědomit, že se jedná o podnikatele především z venkovských regionů. Většinou neprovozují jen službu Partner, ale mají ji spojenu s dalším podnikáním, například koloniálem nebo jiným drobným prodejem jako hlavní činností. Deset tisíc měsíčně má poštou garantovaných, šest tisíc je průměrný výdělek navíc. To jsou čísla, která nám dodala pošta. Vlastní databázi o podnikání Partner naše asociace nemá, ale čísla z průzkumu ukazují, že pro podnikatele je to příležitost zajímavá,“ odpověděl Euru.cz na dotaz o efektivitě toho podnikání Havlíček.

Pošta Partner poskytuje všechny základní služby, tedy příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolkových známek a vybrané služby. Těmi jsou například on-line dobíjení předplacených SIM karet, prodej losů okamžitých loterií, prodej dálničních kupónů a volný prodej tisku.

