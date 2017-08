Pojišťovny řešily méně pojistných událostí. Objem škod klesl o 11 procent

„V prvním pololetí 2017 nepostihla Česko žádná katastrofická událost, která by měla výrazný dopad na výskyt pojistných událostí. Kvůli bohatší sněhové nadílce se při srovnání s rokem 2015 znatelně zvýšil výskyt případů způsobených tíhou sněhu, ale očekávaná škoda ani tak ve srovnání s ostatními sledovanými riziky nedosahuje dramatických částek. Obdobně ani další živelní události zatím nepáchají velké škody. Obecně platí, že co do výskytu katastrofických událostí zatím prožíváme klidný rok,“ komentoval čísla analytik asociace Jaroslav Urban.

Nejvíce náhrad klientům pojišťovny vyplatí ze škod způsobených požárem. Očekávaná částka již nyní přesahuje miliardu korun, což je o 200 milionů korun více než ve stejném období loni. Ačkoliv pojištěných škod způsobených požáry nastalo podle Urbana o něco méně než v loňském pololetí, šlo o rozsáhlé škody. Připomněl požár skladu pneumatik u obce Ostředek na Benešovsku.

Výrazně klesl počet bouří s krupobitím, kterých bylo o 80 procent méně než loni. Tehdy naopak byly druhou nejvýznamnější příčinou vzniku škody na majetku. Nyní je na této pozici vystřídaly vodovodní škody, jejichž odhadovaná výše překročila půl miliardy korun.

Nejvíce stouply škody zapříčiněné tíhou sněhu, a to meziročně více než sedminásobně. S celkovou částkou 124,2 milionu korun však ani tak nepatří mezi nejvýznamnější rizikové faktory. „Do popředí aktuálně vstupují i v souvislosti s mediálně dobře známou kauzou zřícení střechy sportovní haly v České Třebové na Orlickoústecku, k němuž došlo na počátku roku 2017. Tato událost nám důrazně připomíná, že ani toto riziko nemůžeme podceňovat,“ doplnil Urban.

Asociace upozornila na to, že lidé mnohdy pravidelně nekontrolují smlouvy u pojištění svých nemovitostí a domácností, a pojistné částky tak již nemusejí pro krytí vzniklé škody stačit.

