Počet podnikatelů se v Česku opět přiblížil milionu

Nejvíce podnikatelů je evidováno v Praze (170 tisíc) a v krajích Středočeském (136 tisíc) a Jihomoravském (110 tisíc).

Ze všech osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) stoupl o 12 tisíc na 591 tisíc počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní. Počet těch, kteří ji mají jako vedlejší, tedy pro ně podnikání není hlavním zdrojem příjmů, stoupl o dva tisíce na 406 tisíc.

Nyní se čeká, co s čísly udělá blížící se elektronická evidence tržeb (EET). „Vlivem zavedení EET jistě dojde k úbytku počtu živnostníků. Nebude to však nijak zásadní číslo. Myslím, že svou živnost položí několik tisíc lidí. Vůči celkovému počtu OSVČ to není možná mnoho, ale když to porovnáme s nejohroženějšími obory, jako jsou pohostinství, maloobchod a řemesla, pak ten podíl bude již větší,“ řekl serveru Podnikatel.cz šéf Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek.

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo koncem září 689 tisíc OSVČ, o 26 tisíc více než v roce 2015. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 91 tisíc osob. Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Zbývající živnostníci se pojišťují u komerčních společností, nebo si sami vytvářejí rezervy pro případ nemoci.

V žádném jiném státě Evropské unie nemají živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců.

Počet osob samostatně výdělečně činných (v tis.) prosinec 2004 946 prosinec 2010 977 prosinec 2005 911 prosinec 2011 1 002 prosinec 2006 904 prosinec 2012 994 prosinec 2007 918 prosinec 2013 977 prosinec 2008 938 prosinec 2014 972 prosinec 2009 956 prosinec 2015 976 září 2016 996

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

