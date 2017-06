Plán OMV a Gazpromu na nový plynovod a je opět ve hře

Jak uvedly zdroje Reuters obeznámené s jednáním, v této fázi je příliš brzy mluvit o nákladech a investicích projektu. Nicméně pokud bude realizován, posílí úlohu rakouského plynovodního uzlu Baumgarten, přes který se distribuuje kolem 57 miliard metrů krychlových plynu ročně. Projekt by měl navazovat na rusko-turecký plynovod TurkStream, který Gazprom hodlá dokončit do konce příštího roku. Další možností, jak dopravit ruský plyn do Itálie je přes západní Turecko a Řecko, uvedla agentura Reuters.

Přečtěte si více o nové velmoci na poli zemního plynu:

Projekt TurkStream byl poprvé oznámen koncem roku 2014 během Putinovy návštěvy v Turecku. V listopadu 2015 byl ale pozastaven po sestřelení ruského letadla Su-24 tureckou stíhačkou F-16 v Sýrii. Oteplování vzájemných vztahů zahájila loni v červnu turecká omluva Rusku. Projekt předpokládá stavbu dvojího potrubí pod Černým mořem. Každé z nich má mít roční kapacitu 15,75 miliard metrů krychlových zemního plynu. Náklady na něj se odhadují mezi 12 až 13 miliardami dolarů.

Projekt plynovodu South Stream, který měl dodávat ruský plyn do jižní Evropy podmořským plynovodem do Bulharska, Rusko zrušilo koncem roku 2014 kvůli námitkám Evropské unie z důvodů hospodářské soutěže. Po ruské anexi Krymu pak vzájemné vztahy ochladly.

