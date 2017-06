Penta s masem neuspěla. Zavře českou výrobu a byznysu se chce úplně zbavit

Koncem května skupina oznámila, že její společnost Carnibona ukončí k 31. srpnu výrobu masných produktů v Masokombinátu Plzeň. O práci přijde 230 lidí. A to nemusí být konečný účet.

„Uzavřením výrobního závodu postavení neztrácíme, protože na českém trhu budeme s výrobky Schneider nadále výrazně obchodně působit. Uzavření masokombinátu nám umožní zefektivnit výrobu a v konečném důsledku budeme pružnější i při plnění požadavků zákazníků,“ uvedl generální ředitel Carnibony Ladislav Čechovič.

Ochranných známek a značek výrobků Schneider, které se vyráběly v Plzni, se sice Carnibona vzdát nechce, kromě masa na pultech obchodů však z tohoto kroku Češi nic moc nezískají. Penta totiž nakonec přestěhuje celou výrobu do slovenských závodů. A to nejen z Plzně, ale také z Příbrami, kde má další závod. „Celá výroba českých masných výrobků Schneider se přesune do našich efektivnějších slovenských masokombinátů v Lučenci a Humenném,“ potvrdil týdeníku Trend mluvčí Penty Gabriel Tóth.

Zatímco na Slovensku je Carnibona jedničkou na trhu zpracování masa a v Maďarsku dvojkou, v Česku je až čtvrtá. Slovenské závody v Lučenci a Humenném jsou také nejefektivnějšími závody celé skupiny Carnibona. Měsíčně zpracují až sedm a půl tisíce tun masa a zaměstnávají 900 lidí. Tato kapacita by se pak přesunem české výroby ještě zvýšila.

Prodělky a exit

Na Slovensko už Penta v minulosti přesunula většinu maďarské řeznické výroby. Slovenské závody patří dceřiné společnosti Mecom. Tu koupila Penta od známého východoslovenského podnikatele Jana Molnára v roce 2009.

I přes velký tržní podíl však investice Penty do masného průmyslu není ani na Slovensku úplným úspěchem. Slovenský Mecom totiž za období 2010 až 2014 prodělal přes 120 milionů eur (asi 3,2 miliardy korun). Do zisku se dostal až před dvěma lety – a to jen ke skromným 77 tisícům eur (přes dva miliony korun).

I přes ozdravné plány masného byznysu tak Penta nepřímo přiznává, že v tomto sektoru neuspěla. Netají se dokonce tím, že by se ho ráda úplně zbavila. „Náš masný byznys je investice, pro kterou budeme hledat strategického investora a neplánujeme si ji dlouhodobě ponechat,“ potvrdil Tóth.

