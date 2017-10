Pašeráci se těší na tvrdý brexit: to bude ráj

Noel McLauglin je v Irsku spíše výjimkou. Chce kontroly hranic mezi Irskem a Velkou Británií. Sám prodává pohonné hmoty ve městě Donegal v Irské republice, které je od hranic se Severním Irskem vzdáleno 16 kilometrů. Místní pašeráci mu snižují tržby asi o čtvrtinu, když z Británie pašují topný olej.

„Rádi bychom viděli tvrdou hranici s celníky, aby se vyloučilo pašování. Chceme, aby lidé byli na hranici zastavováni a ukázali, co mají s sebou,“ řekl McLauglin agentuře Bloomberg.

Hranice mezi Irskem a Spojeným královstvím je asi 500 kilometrů dlouhá:

Pašování na britsko-irské hranici může být velkým problémem, až Británie skutečně opustí Evropskou unii. Britská premiérka Theresa Mayová zdůraznila, že nechce zavádět přísné hraniční kontroly na ostrově. Simon Sneddon, specialista na právo, organizovaný zločin a terorismus z univerzity v Northhamptonu, varoval, že se tím vytvoří doslova ráj pro organizovaný zločin.

„Pokud bych měl gang organizovaného zločinu, koupil bych malé lehké letadlo, alkohol, milion cigaret a modlil se za rychlý tvrdý brexit,“ řekl Sneddon, který nesouhlasí s tím, aby Spojené království opouštělo Evropskou unii. Odchod Británie z Unie jen zpřísní import zboží do země, ale neomezí poptávku po něm, míní.

Zejména hranice mezi Irskem a Británií bude pro pašeráky zajímavá. Je dlouhá necelých 500 kilometrů a stane se jedinou pozemní hranicí mezi Británií a členskou zemí Evropské unie. Každý den přitom hranici překročí 30 tisíc lidí na třech stovkách různých míst.

Jak se s brexitem vyrovnává firma na severu Anglie:

Mayová slíbila, že na této hranici nebudou vytvořeny žádné fyzické bariéry, protože by to mohlo ohrozit mírový proces mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

S tím souhlasí i členové britské Konzervativní strany. „Je mi jedno, zda se přes irskou hranici bude pašovat nějaké hovězí maso. Nemáme žádnou povinnost stavět hranici. Je to věc EU, aby to udělala,“ nechal se slyšet konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg. „Nevěřím ale, že by to Irsko povolilo.“

Hraniční kontroly mezi zeměmi zmizely v 90. letech, kdy se obě ekonomiky připojily k jednotnému evropskému trhu a byla uzavřena Velkopáteční dohoda mezi britskou a irskou vládou.

Minulostí jsou kontrolní stanoviště britské armády a betonové překážky na silnicích. Začal kvést ilegální obchod s alkoholem, tabákem a pohonnými hmotami, jež jsou na obou stranách hranice rozdílně zatíženy spotřebními daněmi.

Pašování pohonných hmot z Británie do Irska vzrostlo po roce 2010, kdy irská vláda zavedla uhlíkovou daň, uvedl McLaughlin. „S pašeráky nemůžeme soutěžit,“ stěžuje si irský obchodník na nelegální konkurenci.

Objem pašovaného zboží by mohl výrazně narůst, pokud se Londýn s Bruselem nedohodnou na vzájemném obchodu. Také v britském přístavu Dover, který je zásadním uzlem obchodu s EU, panují obavy, jak bude situace po brexitu vypadat. Zatím nejsou k dispozici žádné informace o budoucích plánech.

„Mohlo by to vypadat jako obchod s otroky v 17. století. Lodě přivezly textil do Afriky, otroky z Afriky do Ameriky a cukr zpět do Spojeného království,“ rýpl si ke stavu vyjednávání mezi Británii a Unií Sneddon. Podle něj si organizovaný zločin najde jakoukoli skulinu na trhu, aby mohl ve velkém pašovat zboží mezi Irskem a Británií.

