Oživení fúzí a akvizic. Čína utratí za nákupy firem v zahraničí 1,5 bilionu dolarů

Čínské společnosti utratí v příštím desetiletí za nákupy a investice do firem v zahraničí 1,5 bilionu dolarů (33,4 bilionu korun). To je o 70 procent více než v předchozím desetiletí. Částka prudce vzroste, přestože regulátoři doma i v zahraničí se snaží blokovat některé dohody. Vyplývá to ze zprávy právní firmy Linklaters LLP specializující se na poradenství při fúzích a akvizicích, kterou zveřejnila agentura Bloomberg.