OKD má převzít státní firma Prisko za 80 milionů. Plán schválila vláda

„Jen angažmá státu může zajistit další činnost důlních závodů OKD, umožňující jejich postupný, řízený a sociálně přijatelný útlum,“ řekl na tiskové konferenci premiér. Za stát tak podle dohody obou ministerstev podá nabídku na koupi OKD společnost Prisko, v níž vykonává vlastnická práva ministerstvo financí. Diamo, ve kterém vykonává vlastnická práva ministerstvo průmyslu, se bude podílet na procesu útlumu dolů.

Jak dnes informoval web Euro.cz, americká firma Alcentra ze skupiny BNY Mellon napsala premiéru Sobotkovi, že byla připravena zaplatit za těžební společnost OKD nejméně 500 milionů korun. Firma zvažuje arbitráž proti ČR. Premiér řekl, že nevidí důvod dopis komentovat. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že o nabídce nemá informace.

Vláda rozhodla o dalším postupu v řešení situace v OKD. Státní společnost Prisko podá nabídku na odkup akcií. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 5. dubna 2017

V případě, že tzv. Nové OKD, které by mělo vzniknout, bude utlumovat jednotlivé šachty, a nebude mít dostatek zdrojů, tak je podle vlády převezme Diamo a útlum bude provádět tento státní podnik.

OKD je od loňska v úpadku. Věřitelé podniku schválili reorganizaci. Pro její úspěch je nezbytné, aby do firmy vstoupil strategický investor. Vedení OKD ho několik měsíců hledalo, avšak minulý měsíc napsalo společnosti Prisko, že nedostalo žádnou nabídku, která by úspěšnou reorganizaci umožňovala. Mezi dvěma finálními nabídkami byla vedlé té od americké společnosti ještě nabídka od EP Industries, jejímž většinovým vlastníkem je podnikatel Daniel Křetínský. Kromě zajištění dalšího provozu dolů se nový vlastník musí postarat i o jejich postupný útlum. Podle odhadů by přišel na více než osm miliard korun.

OKD se dostalo do úpadku kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. V podniku se dál těží uhlí, pracuje v něm téměř 7500 kmenových zaměstnanců a více než 2700 pracovníků dodavatelských firem. Firma už udělala řadu úsporných opatření, jedním z nich bylo minulý týden ukončení těžby ve ztrátovém Dole Paskov na Frýdecko-Místecku.

Loni tak firma podle předběžných výsledků snížila ztrátu na 1,22 miliardy korun. V roce 2016 činila ztráta 6,83 a o rok dříve dokonce 10,09 miliardy.

Čtěte o konci Bakalova muže v OKD:

Dále čtěte: