Ode dneška můžete v EU volat jako doma. Co všechno bude levnější?

Roaming tím fakticky nekončí. Tento pojem označuje přístup do cizí sítě a vy v zahraničí pochopitelně do cizí sítě vstoupíte. Váš operátor přitom bude platit onomu cizímu operátorovi za vámi využité služby. A naopak zákazníci cizích operátorů nakrmí ty naše při návštěvě Čech, Moravy a Slezska. Vy už ale ve většině případů nemusíte nic jako roaming řešit. Mobilní služby budete využívat stejně jako doma.

Co bude levnější?

Volání, SMS a data při návštěvě 30 zahraničních zemí (viz další bod). Evropská komise v minulosti určovala maximální možné ceny, které operátoři mohou svým klientům účtovat za služby v zahraničí. Od loňska definovala maximální příplatky k domácím cenám. Od 15. června 2017 již poplatky úplně zmizí. Nebude se platit za příchozí hovory, ani nic navíc za odchozí hovory, SMS ani prosurfovaná data.

Je však třeba říci, co všechno spadá pod regulaci. ČTÚ k tomu vytvořil hezkou grafiku. Asi bude chvíli trvat, než ji rozluštíte, ale pak vám dá smysl.

Zkrátka. Volat, psát a datovat za domácí ceny budete pouze v oněch 30 zemích. Je přitom jedno, jestli v zahraničí zavoláte na české číslo, nebo číslo z jiných 30 zemí.

Na volání z Česka do zahraničí ale žádná regulace není, jak už jsme si vysvětlili v tomto článku. Bez poplatků můžete volat na české SIM karty nacházející se v zahraničí. Ale při volání na německou, chorvatskou nebo třeba americkou SIM se budete řídit dle ceníků operátorů. Paradoxem je, že asi ve většině případů bude levnější zavolat na německou SIM kartu ze zahraničí (protože to spadá pod regulovaný roaming) než z Česka.

Neregulovaný roaming je ten, který uskutečníte mimo 30 vybraných zemí. Ať už voláte zpět do Česka, nebo ze zahraničí opět do jiné země, pořádně si připlatíte.

Kde to bude levnější?

Regulovaný roaming se týká 28 členských zemí EU (a jejich závislých území) a 3 zemí Evropského hospodářského prostoru: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Guernsey, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Manský ostrov, Martinik, Mayotte, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Reunion, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán, Velká Británie.

V seznamu chybí Švýcarsko, řada balkánských nebo východních zemí včetně Ruska nebo Turecka. Pochopitelně v něm není ani Egypt či Tunisko. Na to pozor.

Takže si můžu koupit výhodnější zahraniční tarif?

Můžete, ale příliš si nepomůžete. Evropská komise při návrhu na tento účel myslela a tzv. permanentní roaming zakázala. Nová pravidla se dotknou jen cestovatelů, nesmí se zneužívat. Musíte využívat služby více doma než v zahraničí.

Operátoři vás mohou kontrolovat. Podle Komise operátoři monitorují provoz za poslední čtyři měsíce. Pokud jste byli více než dva měsíce v zahraničí, operátora vás kontaktuje a vy mu musíte do 14 dní vysvětlit, co se děje. Pokud roaming zneužijete, může vám naúčtovat poplatky ve výši maximálně 3,2 centu na minutu hovoru, 1 cent za SMS a 7,7 eura na gigabajt dat (ceny jsou bez DPH). Příplatky za data se budou postupně snižovat, od 1. ledna už bude gigabajt jen za 2,5 eura.

Pokud bydlíte v blízkosti zahraničí a často se během dne připojíte do zahraniční sítě a zase zpět do domácí, nebudou tyto dny počítány do dnů strávených v zahraničí. Stačí se alespoň jednou přihlásit i doma.

Kdybyste si přesto koupili zahraniční přeplacenou SIM kartu a po dvou měsících (nebo varování od operátora) byste ji vyměnili za novou, operátoři na vás mohou přijít. Podle IMEI telefonu poznají, že karty střídáte. To se týká hlavně zneužití levnějších zahraničních dat. Pro volání jsou zahraniční SIM nevhodné už proto, že byste neměli české číslo a Češi by vám tedy volali hodně draho.

