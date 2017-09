Od koupelen k nájemnímu bydlení. Většina bytů v komplexu na Lukách je pronajata

Majitelé Sika vykročili do neznáma hned dvakrát. A uspěli nad očekávání, a to i vlastní. Nyní se vrhli do developmentu, navíc v segmentu, do kterého se zatím neodvážili vkročit ani největší hráči z branže. V těsné blízkosti metra Luka postavili projekt nájemního bydlení s 215 byty. První nájemníci se budou stěhovat za 40 dní a v nabídce společnosti Luka Living už zbývá posledních dvanáct bytů.