Nový papír za 4 miliardy. Rakušané chystají masivní investici do olšanské papírny

Příliv nových peněz od rakouské matky se projeví i na počtu zaměstnanců. Díky nové lince vznikne 30 pracovních míst, mimo jiné pro specialisty, kteří budou pomáhat se zprovozněním hi-tech zařízení.

Olšanská papírna aktuálně k produkci papíru využívá tři výrobní linky plus jednu další, na níž vzniká papír z konopí, lnu a sisalu. Nové zařízení zvýší objem produkce papírny o více než 2200 kilometrů čtverečních. Nově produkovaný papír z Olšan bude sloužit například farmaceutickým společnostem na příbalové letáky.

Speciální papíry vyrábí olšanská papírna déle než 150 let. Firma bývala státním gigantem, pod nějž spadalo hned šest moravských papíren. S pádem komunismu se rozpadl i státní podnik. Od roku 1997 OP papírny vlastní rakouská společnost Delfort. Firma se specializuje na výrobu tenkého papíru. Do jejího portfolia patří například papír pro tabákový průmysl. Svou produkci vyváží do řady zemí.

Delfort je rodinnou společností se širokým výrobním záběrem customizovaných řešení. Zaměstnává 2300 lidí. Sídlí v Rakousku, továrny má v Česku, Maďarsku, Finsku a ve Vietnamu. V roce 2016 dosáhla konsolidovaných tržeb 850 milionů dolarů.

Dále čtěte: