Nové minimum. Průměrná sazba hypoték klesla na 1,84 procenta

Index sleduje od roku 2003 Průměrnou úrokovou sazbu hypoték v ČR bez ohledu na dobu fixace sleduje od roku 2003 Fincentrum Hypoindex. V červenci činila 1,88 procenta.

V srpnu si hypotéku sjednalo 9290 lidí, což je o 1675 více než v předchozím měsíci. Objemy obchodů v srpnu se vyšplhaly na 18,139 miliardy korun, tedy o 2,914 miliardy více než v červenci.

Pokles průměrných sazeb Hypoindexu za srpen mohl být spíše ovlivněn tím, že některé banky před účinností zákona o spotřebitelském úvěru přestaly nabízet hypotéky bez prokazování příjmů, jejichž sazby jsou výrazně vyšší než u běžných úvěrů, uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl. Nový zákon účinný od prosince vyžaduje detailní zkoumání bonity klienta, předloha počítá i se sankcí neplatnosti smlouvy. Klient by v takovém případě následně vracel bance pouze půjčené peníze bez úroků, a to dle svých možností.

Sazby budou klesat i nadále

Zajímavostí srpna je i to, že průměrná splátka hypotéky na 20 let již podruhé letos klesla pod pět tisíc korun, konkrétně na 4985 korun měsíčně. S příchozími náznaky, že Česká národní banka bude uvolněnou měnovou politiku držet i většinu příštího roku, se podle Rajdla některé banky odhodlaly ke snížení sazeb. Tento efekt by se však měl projevit zejména v datech za září. Je tak pravděpodobné, že úrokové sazby ještě klesnou, dodal.

„Díky rostoucí ekonomice, zvyšování platů ve všem sférách a nízkým sazbám hypoteční žně pokračují,“ uvedl ředitel společnosti Chytrý Honza Jiří Paták. Zásahy ČNB podle něj tento boom výrazněji neovlivní. Banky vědí, že hypotéka je 'královský' produkt, který jim v portfoliu nesmí chybět, a podle toho zostřují konkurenci. Očekává, že tento trend vydrží ještě dlouhé měsíce.

Levné hypotéky jsou motorem prodeje nemovitostí v letošním roce, řekl předseda představenstva Central Group Dušan Kunovský. Prodlužující se délka fixace je podle něj jedním z dalších důsledků, které situace na trhu s hypotečním financováním vyvolává. Zatímco ještě před dvěma lety byla nejobvyklejší tříletá fixace, dnes je nejčastější pětiletá a stále častěji lidé požadují i delší fixaci, upozornil.

V ekonomice je díky levným hypotékám a vyšším příjmům domácností výrazně více peněz, což se projevuje v poptávce po novém bydlení i investicích do nemovitostí, dodal ředitel IQ Reality Ondřej Mašín. Ve výsledku plošně rostou ceny bytů, domů a zejména pozemků. Ceny realit jsou v ČR v porovnání s EU stále relativně nízké a koupěschopnost obyvatel zůstává velká. Proto nehrozí v blízké budoucnosti žádná realitní bublina, podotkl.

