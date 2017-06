Nová maxima. Čínské akcie letí vzhůru díky zařazení do globálního indexu MSCI

Index SSE 50, který sleduje padesátku nejvýznamnějších titulů šanghajské burzy, dnes vzrostl o 0,6 procenta na nové osmnáctiměsíční maximum a od počátku roku má k dobru 11,2 procenta. Další index CSI300, který zahrnuje největší firmy na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, vzrostl o 1,3 procenta a ocitl se rovněž nejvýše za rok a půl.

Vývoj indexu SSE 50

List Shanghai Securities News s odkazem na exkluzivní rozhovor s šéfem MSCI uvedl, že firma by mohla v budoucnu ve svém ukazateli Emerging Markets Index pro akcie na burzách rozvíjejících se trhů zvýšit váhu čínských akcií. Do indexu by se tak mohlo dostat dalších 195 čínských akciových titulů. Minulý týden MSCI rozhodla o zařazení 222 čínských akcií.

Vývoj indexu CSI 300

Právě minulý týden čínské akcie zažily nejlepší týden v letošním roce a index CSI300 získal tři procenta. Trh tím reagoval na úterní oznámení MSCI zařadit do Emerging Markets Index poprvé akcie čínských firem. MSCI dříve zařazení čínských akcií do indexu odmítala kvůli omezenému přístupu zahraničních investorů na čínské finanční trhy.

Dále čtěte: