Největší letošní dohoda. AT&T koupí Time Warner za dva biliony

Americká telekomunikační společnosti AT&T se podle listu The Wall Street Journal (WSJ) dohodla na převzetí mediálního konglomerátu Time Warner Inc. a dohoda by mohla být oznámená ještě v sobotu. Cena má činit více než 80 miliard dolarů (téměř dva biliony korun). Spojení bude největší dohodou uzavřenou v letošním roce.