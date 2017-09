Nečerpáte příliš? Stát chce kontrolovat zeleným zdrojům dotace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v materiálu uvádí, že takzvaná překompenzace podpory může a mohla vzniknout především na základě kumulace podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) s jinou provozní nebo investiční podporou nebo nadhodnocením některé z položek výrobních nákladů, které jsou při výpočtu výše podpory elektřiny z OZE zohledňovány.

Zavedení mechanismu proti překompenzaci požaduje po Česku Evropská komise. Kontrola přiměřenosti podpory má být provedena do deseti let po uvedení zařízení do provozu, u zdrojů spuštěných v období 2006 až 2008 pak do konce února 2019.

Náměstkyně ministra průmyslu pro sekci energetiky Lenka Kovačovská už dříve řekla, že Brusel uznává pravidlo, že individuální přezkumy se neprovádí u zdrojů, jejichž součet podpor během tří let nepřekročí 200 tisíc eur.

Resort v materiálu uvedl, že návrh je proto zaměřen jen na 3349 zdrojů, které tvoří necelých 11 procent z celkového počtu zelených zdrojů čerpajících podporu. Tento omezený počet zdrojů však podle úřadu například v předloňském roce čerpal podporu ve výši 36,64 miliardy korun, což je 89,2 procenta z celkově vyplacené podpory za rok 2015.

Naplňování závazku kontroly přiměřenosti má být podle dokumentu provedeno především prostřednictvím MPO, Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Operátora trhu s elektřinou (OTE) a Státní energetické inspekce.

Aliance pro energetikou soběstačnost (AliES) a Solární asociace nesouhlasí s tím, že aktuální materiál navrhuje rozdělení obnovitelných zdrojů na palivové (biomasa, bioplyn) a nepalivové (malé vodní, větrné a fotovoltaické elektrárny), kterým přiděluje jinou hodnotu přiměřeného zisku. Podle sdružení je to v rozporu s notifikačním rozhodnutím Evropské komise.

„Dvojí míra návratnosti vložených investic pro palivové a nepalivové zdroje není v předloženém materiálu ministerstva průmyslu zdůvodněna, nevyplývá ani z požadavků zákona a vytváří tak neodůvodněnou diskriminaci některých druhů obnovitelných zdrojů. Evropská komise navíc požaduje, aby nedocházelo k diskriminaci jednotlivých typů obnovitelných zdrojů,“ uvedl ředitel AliES Martin Sedlák.

Podporu zdrojům energie v Česku od roku 2013 vyplácí OTE na základě cenového rozhodnutí ERÚ. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Výše podpory vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na více než 40 miliard korun v posledních třech letech. Celkem bylo na podporu takzvané zelené energie od roku 2006 do konce loňského roku vyplaceno téměř 250 miliard korun.

