Napajedelská Fatra za 1,4 miliardy koupí technologie a postaví haly

Projekt by měl být dokončen v roce 2019, firma poté plánuje přijmout více než sto nových zaměstnanců, nyní má přes 1250 zaměstnanců. Některé objekty podle Čechmánka vzniknou na místech starých budov, které budou zbořeny, jiné vzniknou na volném prostranství.

„Společnost Fatra si od této významné akce slibuje především posílení svého postavení na trhu v oblasti prodeje podlahových krytin Lino Fatra, Thermofix, Fatraclick a Rs-click a hydroizolačních fólií Fatrafol,“ uvedl Karel Hanzelka, mluvčí koncernu Agrofert, do kterého Fatra patří.

„Úhrada celého investičního projektu není podpořena žádnou přímou dotací. Společnost Fatra na tuto akci získala investiční pobídku, kterou však bude možné čerpat jedině v případě budoucích zvýšených zisků, jež z tohoto projektu vzniknou, a to formou možné slevy na dani z příjmu až do výše 343 milionů korun. Slevu na dani lze využít v období do deseti let od spuštění výroby,“ uvedl Hanzelka.

Fatra loni utržila 3,7 miliardy korun, v roce 2015 činily tržby 3,6 miliardy korun. Společnost loni vykázala zisk před zdaněním 366 milionů korun, což je o 13 milionů korun více než v předchozím roce. Na tržbách se podle výroční zprávy podílely významnou měrou tržby segmentů izolačních fólií, podlahovin či speciálních výrobků. Firma vyrábí také PVC granulát, plastové profily, obalové folie, paropropustné folie, svařované výrobky, vstřikované i tvarované výrobky. Fatra byla prvním zpracovatelem plastů v zemi. Byla založena v roce 1935 koncernem Baťa na přímý popud ministerstva obrany.

