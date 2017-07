Náklady na novou britskou jadernou elektrárnu vzrostly na astronomických 584 miliard korun

Vyšší náklady jsou podle EDF částečně výsledkem přizpůsobení návrhu projektu požadavkům britských regulačních úřadů. EDF rovněž varovala před možným zpožděním projektu o 15 měsíců, což by zvýšilo náklady o dalších 700 milionů liber. Firma však uvedla, že první beton do reaktoru by měla začít lít podle plánu v polovině roku 2019 a první reaktor by měl začít dodávat elektřinu do roku 2025, napsala agentura Reuters.

Navýšení nákladů ani případné zpoždění projektu by nemělo mít dopad na dodávky energie v Británii ani na ceny elektřiny z jaderné elektrárny. Ta má uspokojit poptávku po elektřině v zemi až ze sedmi procent.

Kde je jaderná energetika úspěšná?

EDF již v Hinkley Point provozuje dva bloky, které zahájily provoz v roce 1973. Projekt rozšíření Hinkley Point o dva nové reaktory byl poprvé oznámen v roce 2007. Termín uvedení elektrárny do provozu byl od té doby několikrát odložen kvůli regulačním překážkám, jaderné havárii v japonské Fukušimě a zhoršení finanční situace EDF. Francouzský podnik se proto v roce 2015 dohodl s čínskou společností CGN, že do projektu vloží šest miliard liber a získá v něm třetinový podíl.

Obavy o budoucnost projektu se objevily také v roce 2016, kdy se nová britská premiérka Theresa Mayová rozhodla odložit schválení výstavby kvůli kritice, že garantovaná cena dohodnutá s EDF je příliš vysoká. Vláda nakonec loni projekt schválila. Letos v březnu již na místě nové elektrárny pracovalo 1600 osob a celkem má elektrárna vytvořit 25 tisíc pracovních míst.

Dále čtěte: