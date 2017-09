Náhrada až 600 eur. Cestující Ryanairu mají nárok na kompenzaci

Cestující ze zrušených letů Ryanairu do Londýna mají nárok na náhradu 250 eur (6500 korun), pokud jim dopravce nezařídí adekvátní náhradní let. Ten by měl do cílové destinace dorazit nejpozději do dvou hodin po plánovaném příletu zrušeného spoje. U delších letů může kompenzace vzrůst až na 600 eur (15 700 korun). Uvedlo to Evropské spotřebitelské centrum.