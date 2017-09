Naftu do Německa? Příště rozhodne vláda

Obměněné vedení Správy státních hmotných rezerv, která se o naftu stará, připravilo novelu zákona upravující právě vývoz ropných látek za hranice. Zákon je už připraven, po volbách by ho měla na stůl dostat vláda a posléze poslanci. Novinkou má být, že napříště vývoz pohonných hmot ze strategických českých zásob za hranice bude schvalovat přímo vláda. Až dosud k tomu stačil jen podpis předsedy úřadu. Týdeníku Euro to potvrdil předseda správy Pavel Švagr.

Nafta se do německých skladů Viktoriagruppe dostala kvůli dodatku smlouvy z roku 2010. V září 2014 byly české pobočce firmy obstaveny účty kvůli tomu, že dlužila na daních, jak se ale ukázalo, byly skoro prázdné. Správa rezerv následně odvezla v listopadu 2014 naftu z českého území do jiných skladů Čepra. V Německu na sebe mateřská společnost podala návrh na insolvenci v prosinci téhož roku, načež v lednu 2015 začal boj o to, komu nafta patří.

V současnosti je zpět v Česku 90 procent nafty, konkurzní správce má ale stále šanci její vlastnictví oficiálně napadnout. Zbylých deset procent je stále v Německu, převoz neprobíhá kvůli údajným technickým potížím.

