Nad Ještědem se blýská. Začíná boj o provozování libereckého skiareálu

Akciová společnost Sportovní areál Ještěd (SAJ), stoprocentně vlastněná zdejším městem, generuje každou zimu ztrátu ve výši jednotek až desítek milionů korun (za poslední čtyři roky celkem 71 milionů), čímž si uzavírá cestu k tolik potřeným investicím do rozšíření a zvelebení areálu.

Magistrát se rozhodl tristní situaci vyřešit nalezením strategického partnera, který by se měl příštích 25 let starat o provoz a především rozvoj Ještědu. Uzávěrka přihlášek veřejné soutěže je 6. června, do 30 dnů pak proběhne vyhodnocení nabídek. Kteří zájemci se do tendru přihlásí a zda město vůbec někoho z nich vybere, je kvůli napjaté politické situaci na liberecké radnici velmi nejisté. O tom, že je Ještěd hodně živé téma, vypovídá i absolutní mlčenlivost všech zainteresovaných, ať už jde o politiky, nebo případné zájemce o pronájem skiareálu.

Přes rok a půl již s libereckými politiky, především primátorem Tiborem Batthyánym (zvolen za ANO, nyní nestraník), vyjednává slovenská skupina Tatry mountain resorts (TMR), která provozuje velké skiareály ve Vysokých a Nízkých Tatrách a posledních pět let je v čele konsorcia spravujícího Skiareál Špindlerův Mlýn. Její šéf Igor Rattaj dokonce letos na jaře vystoupil na liberecké radnici, kde politikům a veřejnosti představil plány TMR: pronájem ještědského skiareálu, převzetí dluhu ve výši 15 milionů, roční nájemné milion korun, jeho další navýšení po pěti letech fungování smlouvy a především potřebné investice do rozšíření střediska. V první fázi by mělo jít o zhruba 300 milionů, v dlouhodobém horizontu o 680 milionů.

Emoce mezi publikem vzbudil svým prohlášením, že provozování skiareálu není charita a pivo nebude stát 40 korun, ale třeba šedesát. „Nečekejte, že sem přijde investor, který investuje stovky milionů korun, a nebude chtít, aby se mu vrátily,“ prohlásil Rattaj. Minulý týden byl na dotaz týdeníku Euro, zda se již společnost TMR přihlásila do libereckého tendru, výrazně zdrženlivější. „Podání nabídky zvažujeme, ale do uzávěrky veřejné soutěže to nebudeme blíže komentovat,“ uvedl.

