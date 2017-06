Most v Keni spadl po 14 dnech od návštěvy prezidenta. Stavěli Číňané

Most spadl v západní části Keni u Viktoriina jezera v pondělí 26. června. Jen dva týdny poté, co si ho v rámci volební kampaně prohlédl prezident Uhuru Kenyatta. Stavba byla po neštěstí uzavřena a tým stavařů bude příčinu vyšetřovat.

How is this bridge worth 1.2billions. Civil Engineers and Quantity Surveyors please help. #SigiriBridge pic.twitter.com/3Cn3Twuoz3