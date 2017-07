Mobilní operátor China Unicom bude mít smíšené vlastnictví. Cílem je větší efektivita

Zájem o investici do čínského státního mobilního operátora China Unicom projevilo několik velkých technologických firem, jako je Baidu, JD.com, Tencent či Alibaba. Celkem chtějí investovat zhruba 12 miliard dolarů (přes 268 miliard korun). S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Šlo by o největší kapitálovou investici v oblasti Asie a Tichomoří od primární nabídky akcií pojišťovny AIA v roce 2010.