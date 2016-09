Minus deset miliard. Ceny komodit poškozují české zemědělce

„V Evropské unii je u řepky předpoklad nárůstu poptávky a cena by se ještě mohla zlepšit,“ uvedl Pýcha. Čeští zemědělci už jsou druhými největšími evropskými producenty řepky olejné. Předseda podotkl, že lidi někdy dráždí žlutá barva na polích. „Ale my musíme dělat to, co se nám ekonomicky vyplácí,“ řekl.

Horší situace je podle Pýchy u obilí. Urodilo se ho sice dost, ale má nižší kvalitu a jeho tuzemská cena je o pětinu nižší než ve světě. „Ono to souvisí s tou kvalitou, ale i s vysokými zásobami obilí z minulých úrod,“ řekl. Obilí je přitom pro zemědělce největším zdrojem příjmů. V součtu klesnou podle předpokladu svazu tržby za hlavní rostlinné produkty proti loňsku zhruba o tři miliardy korun.

Mléko na dně

Zemědělské družstvo Sedlejov na Jihlavsku před několika lety postavilo obilná sila. Žně podle předsedy Jindřicha Pospíchala dopadly dobře, hektarové výnosy označil za lepší průměr. „Ale obilí máme téměř všechno doma, protože v současné chvíli cena pšenice je na stejné úrovni, jako byla před 25 lety. Takže čekáme na cenu,“ uvedl. Družstvo má 1700 hektarů polí, chová také 465 krav a vykrmuje 1800 prasat. Na mléku tratí, u vepřového masa se cena poslední dobou zlepšila.

Tržby za všechny rozhodující zemědělské komodity v Česku se podle Pýchy letos dostanou pod úroveň 80 miliard korun a v dlouhodobém srovnání budou mírně podprůměrné. Na poklesu se větší měrou bude podílet živočišná výroba, u níž svaz očekává meziroční snížení tržeb o sedm miliard na méně než 40 miliard korun. „Což je pro živočišnou výrobu historicky nejnižší úroveň,“ uvedl Pýcha. Jde o příjmy za mléko, jatečný skot, prasata, drůbež a vejce.

Ztrátové je hlavně mléko. Oživování poptávky po mléčných výrobcích ve světě naznačuje, že by se jeho výkupní cena měla zlepšovat, ačkoli v Česku podle Pýchy zatím neroste. Výkupní cena vepřového masa už stoupla, ale v průměru výrobní náklady chovatelů stále nepokrývá, uvedl.

