Maďarská MOL chce v příštích pěti letech investovat zhruba 180 miliard

„Do roku 2021 plánujeme každý rok vytvořit 2 - 2,5 miliardy dolarů EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů). Sedm miliard z celkového součtu hodláme investovat,“ uvedl Marek Senkovič, hlavní ekonom Slovnaftu, který do skupiny MOL patří.

Z pěti miliard dolarů určených pro současnou výrobu půjde necelá polovina na těžbu ropy. „Chceme udržet těžbu 110 tísíc barelů denně i při nízké ceně 50 až 70 dolarů za barel, se kterou výhledově počítáme. Při těžbě se chceme soustředit hlavně na Norsko, Rusko, Kazachstán a Pákistán,“ doplnil člen představenstva MOL a generální ředitel Slovnaftu Oszkár Világi

Necelé tři miliardy dolarů chce MOL investovat do rafinérské výroby, přejmenování obchodních značek nebo do sítí čerpacích stanic. U nich se chce kromě zlepšení kvality občerstvení zaměřit třeba na doručování balíků nebo sdílení automobilů. „V naší databázi máme asi deset milionů lidí, kteří u nás mají třeba kartu. Přes 2000 našich čerpacích stanic denně projde 1,2 milionu zákazníků. Toho chceme využít,“ uvedl dále Világi.

Spotřeba bude klesat

Firmy v oboru se podle něj musí připravit na to, že bude klesat spotřeba fosilních paliv, do roku 2030 by jejich dominance měla skončit. V současné době patří benzinu, naftě a jiným palivům 70 procent výroby MOL, zbytek petrochemické výrobě. „Chceme, aby ten poměr byl 50:50. Především polypropylen má široké využití pro různé druhy granulátů. Ty se dají použít třeba pro výrobu pneumatik, izolačních materiálů, na nárazníky do automobilů, ale například i u hraček, textilu, nebo ve stavebnictví,“ doplnil Világi.

MOL je mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v Budapešti. Vlastní více než 1900 čerpacích stanic ve 12 zemích střední a jihovýchodní Evropy. Působí ve více než 40 zemích a zaměstnává téměř 28 tisíc lidí po celém světě. Provozuje i čtyři rafinérie a dva petrochemické závody. V příštích pěti letech hodlá investovat zhruba sedm miliard dolarů (cca 180 miliard Kč).

Skupina MOL v České republice loni zahrnovala společnosti MOL Retail ČR (bývalý Lukoil), MOL čerpací stanice (bývalý Agip), Slovnaft ČR a Pap Oil. Ke konci roku roku se sloučily firmy Pap Oil a MOL Retail ČR se společností Slovnaft ČR, která se stala jejich právním nástupcem.

V Česku nyní vlastní síť 308 čerpacích stanic a je dvojkou po Benzině. Z toho jich je 169 značky MOL v zelené barvě. Zbytek tvoří Pap Oil a Slovnaft. Podle generálního ředitele MOL ČR Richarda Austena se společnost v nejbližších měsících rozhodne, zdali v ČR zvolí obchodní strategii dvou značek MOL a Pap Oil, nebo si ponechá pouze MOL. „V tuto chvíli je preferovanější varianta dvou značek. Zároveň si ponecháme jednu stanici Slovnaft,“ dodal Austen.

