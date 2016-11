Loko Trans postaví v Makedonii servisní centrum za půl miliardy

Loko Trans v balkánské zemi postaví Centrum pro údržbu a opravy železničních kolejových vozidel. Vybudování terminálu za 540 milionů korun podle české společnosti dopomůže k propojení přístavů západní a jižní Evropy po železnici. „Z důvodu křížení koridorů 8 a 10 je Makedonie strategicky položena. Nikde poblíž se nenachází opravna odpovídající lokálním potřebám, náš terminál ve Skopje bude kromě opravny disponovat kontejnerovým překladištěm, skladovými prostory, celnicí a čerpací stanicí,“ řekl webu Euro.cz manažer obchodu Loko Trans Vít Ryšavý.

Stavební práce by mohly začít už v první polovině roku 2017 a nové centrum hodlá zahájit činnost do první poloviny následujícího roku. Loko Trans vytvoří projektem v první fázi 150 až 200 nových pracovních míst. Počet by měl časem narůst až na 600 pracovníků.

Společnost Loko Trans, která sídlí v Brně, kupuje, prodává a půjčuje nákladní železniční vagony a lokomotivy. Zajišťuje rovněž údržbu a opravy kolejových vozidel, včetně nákupu a prodeje náhradních dílů.

Na letním česko-makedonském fóru se jednalo i o několika dalších možných společných projektech českých a makedonských byznysmenů. Zmíněna byla spolupráce v energetickém průmyslu, včetně obnovitelných zdrojů a hydroelektráren. Češi mají zájem investovat také v makedonském elektroprůmyslu, autoprůmyslu či zemědělství a do projektů souvisejících s ochranou životního prostředí.

Dosavadní vzájemná obchodní bilance hovoří v neprospěch Česka. Zatímco dovoz z Makedonie dosahuje hodnoty 5,5 miliardy korun ročně, vývoz má hodnotu pouze 2,3 miliardy korun. Státní instituce se snaží rozdíl mezi dovozem a vývozem snížit. Doufají, že tomu napomůže i zavedení přímého spojení ČSA mezi Prahou a Skopje, které bylo zahájeno v polovině května.

