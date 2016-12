Liga mistrů znovu zbohatne. Za vysílací práva čeká 86 miliard

UEFA začala s prodejem v úterý. Nabízí v něm tříleté sponzorské smlouvy a vysílací práva pro Ligu mistrů a Evropskou ligu. Celý proces měl přitom začít už před šesti měsíci. UEFA jej však odložila, protože chtěla podniknout kroky k zatraktivnění svého nejcennějšího produktu, a ještě tak zvýšit jeho hodnotu, která dosud činila 2,5 miliardy eur za rok.

Největší změnou pro příští ročníky Ligy mistrů bude odlišná forma nasazování týmů. Čtyři nejlepší evropské soutěže budou mít nově garantována čtyři místa přímo v základních skupinách. Dosud se některé celky musely probojovat přes předkola.

„Z komerčního hlediska je velice pozitivní, že můžeme začlenit čtyři týmy ze čtyř největších trhů,“ pochvaluje si Guy-Laurent Epstein, šéf marketingu UEFA. Myslí tím Anglii, Španělsko, Německo a Francii, kterých by se nové regule měly týkat. Příjmy z těchto čtyř států činí 60 procent celosvětového výdělku UEFA za vysílací práva.

Dalším krokem k maximalizaci výnosů je změna časů výkopů jednotlivých utkání. Dosud se všechny duely (kromě těch v Rusku) hrály shodně od 20:45 SEČ. Nová úprava počítá s tím, že by se hrací dny rozdělily do dvou časů. Některá utkání by tak začínala v 19, jiná v 21 hodin. Televize tak dostanou možnost vysílat na jednom kanálu dvě klání.

Navíc to bude znamenat i přijatelnější časy pro země z východu. Ocení to například v Číně, kde jsou ovšem lidé zvyklí dívat se na sport i v nočních hodinách. Například poslední finále mistrovství světa v roce 2014 tam sledovalo více lidí, než má Německo obyvatel, přestože v něm hráli Němci a v Číně začínalo ve tři hodiny ráno místního času.

V první vlně prodeje se UEFA zaměřuje právě na Čínu. Epstein doufá, že UEFA pro Ligu mistrů získá prvního čínského sponzora. Následovat bude nabídka práv a sponzorství pro japonský trh, až později přijdou na řadu evropské země.

Výrazné zvýšení příjmů, které UEFA zčásti rozdělí zúčastněným týmům, neohrozí ani narůstající nespokojenost televizních diváků. Těm se nelíbí trend posledních let, kdy se utkání Ligy mistrů stále více přesouvají z volně dostupných kanálů na ty placené.

Postihlo to i fanoušky v České republice, kteří byli dlouhá léta zvyklí na to, že v České televizi mohli sledovat nejprestižnější fotbalovou soutěž v oba hrací dny, tedy v úterý a středu. Jeden hrací den jí však nejprve přebrala Prima a poté kanál O2 Sport. „Nemůžeme zarezervovat práva pro volně dostupné kanály. Všechno si diktuje trh,“ brání se Epstein.

