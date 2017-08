Lidl nakupuje v drůbežárně, která trápí kuřata

Drůbežárna se 150 tisíc kuřaty ve čtyřech halách porušila zákon. Skryté kamery aktivistů z veganské skupiny Animal Equality odhalily, že ptáky s vrozenými vadami nechával personál pomalu uhynout. Kvůli tomuto odhalení musela drůbežárna poblíž jihoanglického Tauntonu zastavit chov.

Aktivisté zaznamenali, jak pracovník vhodil živé kuře do kolečka s hromadou již mrtvých či teprve umírajících opeřenců, v němž je ponechal další hodinu než se vrátil, aby jeho obsah vyklopil do jiné nádoby. Až tehdy tomuto kuřeti zakroutil krkem.

Některá z kuřat měla zjevné vrozené vady, byla deformovaná či příliš slabá než aby se postavila na vlastní nohy a nedosáhla kvůli tomu na vodu ani krmivo.

Jak napsal deník Times, firma Cambria, která předmětnou drůbežárnu provozuje, dodává kuřata největšímu anglickému zpracovateli, firmě Faccenda, která drasticky snižuje náklady. Nepřímo o tom svědčí i maloobchodní cena kuřete - pouhé 3 libry (90 korun).

Kuřata mají v drůbežárně strávit 40 dní, tak dlouho ale mnohá z nich nepřežijí. Ta, jimž se to povede, následně cestují v klecích na 250 kilometrů vzdálená jatka firmy Faccenda v hrabství Northamptonshire. Mluvčí Facendy deníku Times sdělil, že do drůbežárny poslal „externího veterináře,“ který měl ověřit další nařčení aktivistů, podle něhož zaměstnanci do zvířat kopali. Tuto praxi potvrdil, odkopávání kuřat nicméně označil za jejich „odhánění z cesty“.

Majitel drůbežárny Paul Vaughan-France se naproti tomu ze zdokumentovaných excesů prý hodlá ponaučit. „Ty obrázky beru jako cennou zpětnou vazbu a udělám vše co bude v mých silách, abych své hospodářství v každém ohledu zlepšil,“ dušoval se. „Mám na místě nezávislého veterináře, a ten je se svými nálezy spokojený,“ dodal ale vzápětí.

Aktivisté mohou být rovněž spokojeni. Nehledě na to, zda drůbežárnu týrání kuřat znepokojuje, či nikoli, jeden z jejích předních odběratelů - řetězec rychlého občerstvení Nando´s - už naznačil, že se ke svému dodavateli otočí zády. Jeho mluvčí ubezpečil, jak mu leží na srdci dobré zacházení se zvířaty, pročež firma spouští rozsáhlé vyšetřování. Kuřata hodlá kupovat pouze od dodavatelů splňujících přísné podmínky společnosti.

Ani Lidlu, který má v živé paměti loňskou kampaň proti velkochovům, nezbude, než aby mezi dodavateli vybíral pečlivěji. Posledně totiž na parkovištích před jeho německými prodejnami postávaly mobilní billboardy s motivem zkrvavené nákupní tašky s logem řetězce a partou zvířat vykukujících přes její okraj.

