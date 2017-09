Lesy ČR kvůli kalamitě nabídnou firmám ukončení kontraktů dohodou

Podle vyjádření ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) může mít předčasné ukončení smluv negativní dopad na zisky podniku v roce 2018. Jak by dopad mohl být velký, nechtěl ministr odhadovat. Výzva partnerům Lesů ČR k jednání o ukončení smluv podle ministra vyplývá z usnesení vlády z 25. září. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

„Pokud bychom striktně trvali na smlouvách, které jsou dnes, tak bychom mnoho firem mohli přivést do opravdu vážných existenčních problémů s velkými dopady právě na zaměstnanost a stabilitu sektoru, který už je dnes ve velice kritické situaci,“ řekl Jurečka. Pro firmy je nejhorší pád cen dřeva způsobený kalamitními těžbami ve střední Evropě. Firmy se ve vztahu k Lesům ČR řídí smlouvami uzavřenými v době stabilní situace na trhu.

Podle generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda je kolaps na trhu se dřevem tak zásadní, že by mohl vést až k likvidaci těžařských firem. Odhadl, že ukončování smluv k datu 31. prosince 2017 by mohlo být ze strany firem „masovou věcí“. „Naší prioritou je pokračovat ve spolupráci. Vzhledem k převisu nabídky dříví nad poptávkou a nízkým cenám kalamitního a kůrovcového dříví však připouštíme možné ukončení smluvních vztahů dohodou,“ uvedl Szórád.

Letošní plán hospodaření Lesů ČR by podle něj ukončování smluv ohrozit nemělo. Za leden až červenec letošního roku vzrostl podniku hrubý zisk meziročně o 8,4 procenta na 3,34 miliardy korun.

Přečtěte si komentář Miroslava Zámečníka:

V době hledání nového partnera budou Lesy ČR těžby na dotčené jednotce zadávat prostřednictvím veřejných aukcí a nasadí na ně vlastní těžařské kapacity. Případné nové kontrakty by podnik s firmami chtěl uzavírat od 1. března 2018. Nové soutěže by se vypisovaly na období, které současnému partnerovi zbývá do konce smlouvy tak, aby byl zachován pětiletý cyklus zakázek. Současnými největšími partnery Lesů ČR jsou skupina PETRA, skupina Uniles a firmy Stora Enso Wood Products Ždírec a Kloboucká lesní.

Ministerstvo zemědělství kvůli kalamitám nařídilo zastavit úmyslné těžby smrku a borovice, zákaz by měl platit v listopadu a prosinci. Lesy ČR úmyslné těžby jehličnatého dřeva zastavily v srpnu. „Cílem těchto opatření je obnovit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu surového dříví a vytvořit tak prostor pro zpracování dříví z kůrovcových či živelních kalamit,“ uvedl Jurečka.

Je dřevo obnovitelný zdroj? Vědci se neshodnou, byznys mezitím roste

K zvládnutí kalamity Lesy ČR vyslaly již v červenci do kalamitních oblastí, zejména na severní Moravě, pomocné těžební síly z vlastních lesních závodů. Pomáhají smluvním partnerům se zpracováním kůrovcového a kalamitního dříví.

Současné problémy v sektoru souvisí s dlouhodobým oslabením smrkových porostů suchem, zejména v posledních třech letech, a následným napadením stromů škůdci, především kůrovcem a václavkou. Nejhorší je situace na severní a střední Moravě a ve Slezsku.

Před rokem 2015 se ve státních lesích těžilo jeden až 2,5 milionu metru krychlových kůrovcového dříví. „V roce 2016 kůrovci napadli 4,4 miliony m3 smrků a letos se odhaduje, že to bude až šest milionů m3 dříví, tedy zhruba polovina ročního objemu jehličnatých těžeb v zemi,“ uvedla mluvčí LČR Eva Jouklová. Ve střední Evropě, tedy v Česku, Polsku, Rakousku a Bavorsku, je nyní k těžbě 23 milionů metrů krychlových kalamitního dříví.

Bavorská vláda na likvidaci mimořádné kalamity uvolnila 100 milionů eur, Rakousko 18 milionů eur. Česko s kompenzacemi pro majitele lesů nepočítá, protože nemá tuto pomoc notifikovanou, tedy schválenou, Evropskou unií.

Dále čtěte: