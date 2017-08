Lékařské konopí bude znovu dodávat Elkoplast, cenu zdvojnásobil

„Do zadávacího řízení se přihlásil jediný účastník, který splnil všechny podmínky, proto jsme ho vybrali,“ řekl deníku Dnes ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta. Elkoplast má dodat 40 kilogramů léčebného konopí. První várka by měla být k dostání do deseti měsíců, firma si musí vyřídit licenci na pěstování. Jeden gram bude výrobce prodávat za 139 korun bez DPH, loni to bylo 68 korun.

Podle předchozí smlouvy měla firma dodat čtyři dodávky. Nakonec se pro pacienty odkoupila jen jedna. Chyběl totiž certifikát kvality. SÚKL pak novou zakázku vyhlásil hned loni v říjnu, dodavatele ale nenašel. Výběrové řízení ústav zopakoval počátkem letoška, ale také bez úspěchu.

Od února do druhé půlky května dodávky chyběly. Pak se začalo prodávat konopí z Nizozemska. Dovážené léčivo bývá dražší než to, které se vypěstovalo v Česku. Za gram konopí z Nizozemska pacienti v minulosti platili třikrát víc, a to kolem 300 korun.

Konopí je v Česku dostupné jen na elektronický recept s omezením. Léčbu povoluje zákon na zmírnění obtíží pacientů s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS. Léčivo mohou předepisovat onkologové, neurologové, odborníci z oboru paliativní medicíny a léčby bolesti, revmatologové, ortopedi, infekcionisti, internisté, oční a kožní lékaři, geriatři a psychiatři.

Marihuana je v Česku i politickým tématem, byť okrajovým:

