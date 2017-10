Kvůli automatizaci se řítíme do problémů, tvrdí šéf Světové banky. Chce investice do lidí

Civilizace se řítí do vážných problémů, protože budoucnost nenaplní naděje lidí, kterým automatizace vezme pracovní místa. Řekl to prezident Světové banky (SB) Jim Yong Kim. Jako řešení doporučil investovat do vzdělanosti a zdraví občanů. Kroky států v této oblasti chce Světová banka sledovat, řekl Kim.