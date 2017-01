Krúpův apetit roste. Jeho Redside koupí kanceláře i supermarkety

„Během prvního čtvrtletí 2017 plánujeme dokončit čtyři rozpracované nemovitostní akvizice. Vše v České republice, částečně office, částečně retail, což odpovídá celkové skladbě portfolia fondu Nova Real Estate,“ říká pro Euro.cz finanční ředitel a předseda představenstva Redside investiční společnost Rudolf Vřešťál.

S prodávající stranou má Redside u všech akvizic podepsanou povinnost mlčení, a tak detaily mluvčí neprozrazuje. Podle informací Euro.cz však půjde o jednu kancelářskou budovu v Praze a tři prodejny velkých potravinářských obchodních sítí v dalších městech.

Jen začátkem prosince firma potvrdila převzetí kancelářských prostor Panorama Business Center. „Panorama splňuje ve všech parametrech naše predstavy o dobré office budově vhodné do našeho portfolia. Jedná se o technicky kvalitní budovu, výbornou lokalitu, přiměřenou velikost a dlouhodobou obsazenost kvalitními nájemci,“ říká Vřešťál.

V květnu Redside nakoupil také čtyři kancelářské budovy v Praze o souhrnné kancelářské ploše 24 600 metrů čtverečních. Šlo o budovy Vyšehrad Victoria v Praze 4, Avenir E v Nových Butovicích a o sídla firem Pfizer a BNP u Anděla v Praze 5.

Dosud nejvýznamnějším obchodem hotelové části fondu Nova Hotels bylo odkoupení hotelů Crowne Plaza Bratislava a Grand Hotel Kempinski High Tatras z rukou Best Hotel Properties (BHP) ovládané československou finanční skupinou J&T. Jak finanční šéf investora uvádí, k síti možná co nevidět přibude další hotel. „Předpokladáme dalši akvizice i do portfolia našeho fondu Nova Hotels. K detailům plánovaných akvizic se nemohu vyjádřit,“ naznačuje Rudolf Vřešťál.

Čtěte také: