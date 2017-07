Královopolská Ria podala návrh na svou reorganizaci

„Je nepopíratelným faktem, že přístup společnosti Sev.en EC, která momentálně odmítá uhradit provedené práce za obnovu bloků B3 a B4 elektrárny Chvaletice dostává společnost Královopolská Ria do velice složité situace, kterou musí řešit,“ uvedl generální ředitel Královopolské Ria Ctirad Nečas. Sev.en EC, vlastník uhelné elektrárny u Chvaletic patří do těžební skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače.

V návrhu na reorganizaci brněnská společnost tvrdí, že jí Sev.en EC odmítá uhradit zbývající část ceny díla, která překračuje miliardu korun. „Je třeba uvést, že třetí blok elektrárny je dokončen a je ze strany investora provozován v plném rozsahu, byť není prozatím zkolaudován, a čtvrtý blok je dokončen z více než 95 procent,“ uvedla Královopolská Ria v insolvenčním návrhu.

Brněnská firma uvádí, že se jí zatím nepodařilo se Sev.en EC dohodnout, vzhledem k výpadku plateb ale nemůže situaci řešit jinak než vlastním insolvenčním návrhem. Brněnská firma má navíc k 1. srpnu zaplatit syndikátu bank, který projekt financuje, 600 milionů korun.

Královopolská Ria Společnost se orientuje zejména na jadernou energetiku, chemii a petrochemii a čištění a úpravu vod. Zakázky měla vedle Česka i na Slovensku, v Srbsku, Bosně a Ázerbájdžánu. Firma má přes 200 zaměstnanců. Navazuje na tradici brněnské strojírny Královopolská. V roce 1991 z ní byla vyčleněna jako samostatná jednotka na realizace velkých investičních akcí, od roku 1996 funguje jako samostatná společnost.

Krajský soud v Brně insolvenční řízení zahájil koncem června na základě návrhu britské společnosti Formosana Limited, která tvrdí, že jí brněnská strojírenská společnost dluží zhruba 40 milionů. Královopolská Ria insolvenční návrh považuje za šikanózní a tvrdí, že v tomto případě jde o zjevné zneužití institutu insolvenčního řízení jako nástroje konkurenčního boje.

„Bylo prokázáno, že Formosana Limited byla 11.4.2017 vymazána z anglického obchodního rejstříku a její návrh je v přímém rozporu s poslední novelou insolvenčního zákona,“ uvedl Nečas.

Firma také popírá existenci sedmimilionového dluhu, který přihlásila společnost Modřany Power. Brněnská firma naopak tvrdí, že jí Modřany Power dluží významně vyšší částku. Modřany Power s Královopolskou Ria spolupracovaly na dostavbě třetího bloku jaderné elektrárny Mochovce. Konkrétně brněnské firmě dodaly potrubní dílce. „Královopolská Ria však díky zpoždění dodávek uplatnila smluvní sankce, které vůči Modřany Power uplatňuje v rámci soudního sporu a svoje závazky považuje za uhrazené,“ uvedl Nečas.

Královopolské Ria klesly loni tržby z prodeje výrobků a služeb na 870 milionů korun, což znamená meziroční propad o více než polovinu. Tržby však klesly především kvůli systému zálohových plateb u projektu Chvaletice, kdy platby od investora nebyly evidovány jako tržby, ale do výkonů společnosti se evidovaly jako nedokončená výroba.

