Kožešinové farmy skončí v roce 2019. Provozovatele stát odškodní

Za neférový považuje zákaz chovu divokých zvířat v klecích za účelem pozdějšího zplynování a stažení z kůže Helena Dubjuková, která pracuje s manželem na jeho farmě chovající norky v Pustějově na Novojičínsku. Oba věřili, že Sněmovna kožešinové farmy nezakáže. Nyní doufají, že se to ještě změní. Připomněla také, že před dvěma lety musela farma vyměnit klece. „Byla to obrovská investice,“ uvedla.



Manželé se zatím ani nebavili o tom, co budou dělat dál. „Pevně jsme doufali, že tam budou rozumní lidé, kteří se k tomu postaví čelem. Pořád věříme, že se tam během nějaké doby dostanou nějací rozumní lidé a ještě se to nějak změní,“ řekla Dubjuková.



Manžel podle ní provozuje farmu přes 20 let a ani podle veterinářů tam není žádný problém. „Někdo udělal chybu, dali to do Sněmovny, a teď potrestáme všechny kolem. To je, jako by někdo udělal bouračku na silnici a potom se zrušila všechna auta,“ dodala.