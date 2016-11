Komerční sdělení: Dva miliony stran za měsíc

Když v roce 2007 digitalizační centrum vznikalo, sídlilo v pražské Libuši a mělo pět zaměstnanců. A jaká je situace dnes? Delivery Center Prague patřící společnosti Canon CZ kromě Prahy provozuje i ostravskou pobočku, dává práci šestnácti kmenovým zaměstnancům, stovce brigádníků a šedesáti hendikepovaným.

Během jediného víkendu se letos v květnu Delivery Center Prague přestěhovalo z pražské Libuše do hlavního sídla firmy Canon CZ v Holešovicích. „Canon, prostřednictvím své divize Business Services, celosvětově upevňuje díky nabídce outsourcingu svou pozici na trhu dokumentových procesů a jasným důkazem toho bylo přestěhování a nové investice do pražského centra,“ vysvětluje Antonín Brož, ředitel této divize, a dodává: „Výsledkem byla komplexní modernizace, která přispěje ke zvýšení kapacity centra. Delivery Center Prague jsme tak doplnili o nová zařízení, máme k dispozici vlastní IT support team a centrum je připojeno na rychlejší a modernější IT infrastrukturu.“

Jedním z těch, kdo v centru pracuje už od roku 2007, je Václav Hána. Z pozice operátora výroby a skenování se postupně vypracoval až na manažera celého centra. Se svými kolegy digitalizují fyzické fondy či zpracovávají faktury pro zákazníky z 19 států Evropy, středního Východu a Afriky. Ať už jde o společnost DB Schenker, Carrier nebo CBRE Group. „Každá ze zakázek či projektů má svá nej,“ zamýšlí se Hána. „Náročné jsou všechny zakázky, ale zejména přípravou - tedy, jak budou nastaveny procesy jejich zpracování. Od logistiky až po předání dat,“ doplňuje.

Jeho lidé pracují ve vysokém tempu. Za měsíc zdigitalizují dva miliony stran a 80 tisíc faktur. Dělá se tu každý všední den od půl osmé ráno do desíti večer.

Kdyby měl Hána vypíchnout zajímavé zakázky, rychle odpoví: „Bezesporu mezi ně patří digitalizace archivu Rakouské obchodní komory (WKO), pro kterou jsme digitalizovali dokumentaci od roku 1900 do současnosti. Důvodem bylo jejich stěhování, kdy si s přesunem nechali zdigitalizovat veškeré své dokumenty, bylo jich přes milion dokumentů. Další zajímavou zakázkou byla i digitalizace technické dokumentace ropných plošin pro norskou společnost National Oilwel Varco (NOV).“

Podle Václava Hány klienti oceňují především přístup od nabídky až po finální výstup. „Vyzdvihují zejména profesionalitu jednání našich zaměstnanců, rychlost zpracování a minimální chybovost,“ chválí Hána své kolegy. „Dalším důvodem je bohatá historie realizovaných lokálních a evropských zakázek. Pro některé ze zákazníků je pak důležitá i certifikace ISO standardy, které splňujeme pro oblast managementu systému ochrany informací (ISO 27001), systému zajišťování kvality (ISO 9001) či systém environmentální managementu (ISO 14001),“ upřesňuje Hána.

Firmy, které se si v Delivery Center Prague nechávají digitalizovat své fondy, vede především to, že digitální dokumenty se jednoduše skladují a také se v nich mnohem rychleji a komfortněji vyhledává než v klasických papírových fondech.

Samozřejmostí je i to, že lidé Václava Hány dokáží z dokumentů extrahovat zákazníkem požadovaná data a následně i zkontrolovat správnost exportu do digitální podoby. Pracoviště je navíc přísně střežené a pod dohledem kamer, zaměstnanci u sebe nemůžou mít ani své mobilní telefony.