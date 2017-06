Investorem nového bloku Dukovan bude stát nebo ČEZ. Rozhodne se za rok

Výbor dneska schválil tři prioritní varianty, které budou dále analyzovány a rozpracovány,“ řekl Sobotka. První varianta počítá s tím, že stavbu nového bloku Dukovan zajistí dceřiná společnost ČEZ. „Druhá varianta by spočívala v tom, že by stát tuto dceřinou společnost od ČEZ odkoupil a ta by následně realizovala výstavbu,“ uvedl Sobotka.

V úvahu podle Sobotky připadá i třetí možnost, kdy by stát převzal část firmy ČEZ, která by kupříkladu mohla zahrnovat jaderné elektrárny. „A tato část by potom byla stoprocentně vlastněna státem a realizovala by výstavbu tohoto bloku,“ řekl. Stát je nyní nejvýznamnějším akcionářem ČEZ.

Se stavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho v jaderné elektrárně Temelín s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách počítá Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR. Zajištění rozvoje Dukovan je podle Sobotky jednou z hlavních priorit. Vládní výbor se na dnešním jednání rovněž zabýval možnostmi zkrácení přípravy na dostavbu Dukovan.

„Pokud hovoříme o tom, že bychom rádi, aby výstavba byla zahájena kolem roku 2025, tak ten proces bude ještě nějakou dobu trvat,“ řekl Sobotka. Některé legislativní lhůty se podle něj podařilo zkrátit díky novelizaci stavebního zákona a zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí, další možnosti se ještě odborníci pokusí najít.

Dnešní výbor se podle Sobotky rovněž zabýval předpoklady pro přepravu rozměrných dílů nového jaderného reaktoru Dukovan po vnitrostátních komunikacích; do Česka by podle předpokladu byly přepravovány lodní dopravou po Labi. Ministerstvo dopravy má za úkol do srpna předložit vládě konkrétní plán potřebných investic na silnicích a mostech, aby mohly být v dostatečném předstihu připraveny a povoleny i tyto akce, uvedl premiér.

Jaderná elektrárna Dukovany Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Vloni dodala elektrárna do sítě 11,954 terawatthodiny elektřiny. Od zahájení provozu v roce 1985 už z Dukovan plynulo téměř 411 TWh, což je množství elektřiny odpovídající sedmileté spotřebě všech domácností i průmyslu v Česku.

