Investice do jízdních kol. Společnost C2H koupila 30 procent ve Favoritu

„Preferuji investice do kvalitních českých projektů a ve Favoritu vidím Apple mezi koly. Navíc je pro mě velmi důležité, kdo za projektem stojí,“ uvedl Mička. Většinový podíl ve Favoritu drží nadále Richard Galovič, který v roce 2011 odkoupil všechny ochranné známky této společnosti a vzkřísil tak značku s téměř stoletou tradicí.

Favorit svá kola vyrábí výhradně v Česku. Nyní plánuje zvýšit počet zaměstnanců, kapacitu výroby a zkrátit dodací termíny. V horizontu jednoho roku chce navíc otevřít pět zahraničních zastoupení v západní Evropě a USA. Do čtyř let se má potom počet těchto zastoupení zvýšit na dvacet.

Společnost C2H (Capital to Human) investuje do firem, které nabízejí zajímavou příležitost a potenciál zhodnocení v násobcích investovaného kapitálu. Primárně se zaměřuje na příležitosti v České republice. Investice jdou do nemovitostí, zaběhnutých společností s danou historií a do internetového obchodování.

Počátky výroby jízdních kol v Rokycanech se začaly psát v roce 1922, kdy založili podnikatelé Ambrož Swetlik a Heinrich Kastrup společnost Tripol Hering. Později přibyla značka Tudor. Znárodněním a spojením do jednoho podniku v roce 1948 se obě společnosti nevyhnuly. Nová etapa značky se začala psát v roce 2011, kdy Galovič koupil původní ochranné známky Favoritu. V následujících třech letech firma vyvinula jízdní kol Favorit v lifestylových řadách Aviator, Big Boss, Cronos a Diamante a ve sportovních modelech F1 Sport, F1 Special, F1 Super Special, dráhových F2 Super Special a terénních F3. Veškerá kola jsou ručně vyráběna na míru konkrétního zákazníka.

