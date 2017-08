Hliník zdražil nad 2000 dolarů za tunu. I kvůli nižší dodávce z Číny

Od finanční krize byl hliníku na trhu nadbytek. Letos se začala situace měnit, protože Čína, která produkuje zhruba polovinu světového hliníku, se rozhodla snížit kapacitu. Některá opatření zavedená Čínou, například požadavek, aby provoz hutí byl v zimě snížen, přišla v rámci boje proti znečištění ovzduší. Další jsou ale pokusem omezit nadměrné kapacity a zlepšit postavení rozsáhlého hliníkárenského průmyslu.

Čínská provincie Šan-tung, která je důležitým centrem produkce hliníku, nařídila uzavřít nelicencované tavicí kapacity v objemu 3,21 milionu tun. To podle konzultační společnosti Wood Mackenzie představuje téměř devět procent celkové letošní produkce hliníku v Číně a mohlo by to způsobit významný deficit na trhu s dopadem na ceny.

Cena hliníku na Londýnské burze kovů (LME) dnes vzrostla až o 1,8 procenta a dostala se na 2007 dolarů za tunu. Od počátku letošního roku se zvýšila o více než 18 procent. Loni průměrná cena kovu činila 1604 dolarů za tunu.

Růst cen hliníku ale pomáhá jeho velkým producentům, například čínské společnosti Aluminum Corporation of China (Chinalco). Její akcie za poslední měsíc posílily o více než 50 procent.

Čtěte také: