Globální ekonomika poroste rychleji, předpokládá Světová banka

Růst světové ekonomiky by měl v letošním roce zrychlit na 2,7 procenta a napřesrok dosáhnout 2,9 procenta. Předpověděla to v červnové prognóze Světová banka (SB), která tak potvrdila svůj globální výhled ze začátku roku. Zlepšila však odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny, a to na 1,7 procenta z dříve předpokládaných 1,5 procenta.