Gazpromu kvůli sílícímu rublu klesl ve druhém čtvrtletí zisk o 80 procent

Analytici s poklesem zisku počítali kvůli přecenění dluhu po posílení rublu. Podle analytiků dotazovaných agenturou Reuters měl zisk činit v průměru 50,2 miliardy rublů.

Příjmy za duben až červen mírně stouply o 4,5 procenta na 1,39 bilionu rublů.

Prodej plynu mimo země bývalého Sovětského svazu, hlavně do Evropské unie, stoupl v prvním pololetí na 119,1 miliardy metrů krychlových z loňských srovnatelných 109,4 miliardy metrů krychlových, průměrná cena však klesla na 11 117 rublů za tisíc metrů krychlových z 12 798 rublů loni kvůli posílení rublu.

Gazprom nyní realizuje řadu nákladných infrastrukturních projektů. Je mezi nimi plynovod Nord Stream 2, který má zvýšit dodávky plynu do Evropské unie, která je největším vývozním trhem Gazpromu. Dalším je plynovod TurkStream do Turecka a 4000 kilometrů dlouhý plynovod Síla Sibiře do Číny.

Gazprom je klíčovým dodavatelem pro řadu evropských zemí včetně České republiky. Pokrývá asi 30 procent celkové poptávky po zemním plynu v Evropské unii. Firma disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Podle svých internetových stránek se na globálních rezervách plynu podílí 18 procenty a na celosvětové těžbě plynu 14 procenty.

