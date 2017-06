Fotbal našel sponzora. Ligu na rok zaštítí výrobce nátěrů HET

Původně se počítalo s tím, že i v nadcházejícím ročníku bude generálním partnerem internetová pojišťovací stránka ePojištění.cz, ta se však rozhodla nevyužít opci a ze smlouvy odstoupila. Své jméno tak s nejvyšší fotbalovou soutěží spojila jen na jeden rok.

„Fotbal je světovým fenoménem a i česká nejvyšší fotbalová soutěž je předmětem každodenní pozornosti napříč naší společností. Chceme toho marketingově využít.“ uvedl po podpisu smlouvy jednatel společnosti HET Jiří Sokol. „Jsem nesmírně rád, že se podařilo v nelehké době sehnat k české nejvyšší soutěži generálního partnera s takovým časovým předstihem, ještě před začátkem nové sezóny. Kvitujeme fakt, že se s českou fotbalovou ligou spojuje tradiční česká společnost,“ doplnil předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Po názvech Gambrinus liga, Synot liga a ePojištění liga se nyní nejvyšší domácí fotbalová soutěž bude jmenovat HET liga. „Je to krátký a jednoduše zapamatovatelný název, takže mně se líbí, i když si na něj budeme muset zvykat,“ dodal Svoboda.

Finanční detaily kontraktu ani jedna ze stran nezveřejnila. Mělo by se však jednat o nejvyšší částku, jakou kdy dal HET na svou sebepropagaci. „Ne každá firma si může finanční plnění smlouvy dovolit. Navíc do toho negativně vstoupila kauza, kterou si fotbal prochází, ale dohoda s ryze českou firmou je důkaz, že se profesionální fotbal vydal správnou cestou,“ uvedl Svoboda. HET se rozhodl do fotbalu vstoupit i proto, že že v nadcházející sezoně bude mít mistr ligy téměř jistou účast v základní skupině prestižní Ligy mistrů.

